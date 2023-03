Groene AMG GT63 heeft 1.490 Nm. Ja, 1.490 Nm

Met deze groene AMG GT63 ben je in meerdere opzichten groen bezig, behalve met die V8 uiteraard.

Het veredelen van een auto is iets dat je altijd moet doen met de grootst mogelijke zorg. Stel dat je een spoiler, velg of splitter monteert die iemand in een commentsectie niet mooi vindt. Ja, dan sta je wel voor paal. Dat kan echt niet. Wat je ook kan doen is lak hebben aan de mening van een ander en gewoon kiezen van het dikste van het dikste.

En dan komt je uit bij de Mercedes-AMG GT63S E Performance 4-Door Coupé dinges geval van Mansory. Deze Panamera-concurrent van Das Haus is enorm toegetakeld. Mooi is het niet, origineel is het zeker. Maar mooi was ook niet het uitgangspunt: het moest zo dik mogelijk.

Bodykit

Dus is er een bodykit met enorme diffusor, vier stortpijpen als uitlaten, sideskirts en natuurlijk een enorme achterspoiler. Een ander opvallend item is de koolstofvezel motorkap. Deze is lekker hoog en voorzien van de nodige luchtsleuven.

De Green Hell Magno-lak is van zichzelf al erg opvallend, maar daar doen ze bij Mansory een schepje bovenop met AMG-esque striping (zwart) en de nopige gele accenten voor de wielen, en remmen.

Het is in elk geval lekker opvallend. Over de wielen gesproken, die meten maar liefst 22 inch in diameter. Het zijn wel gesmedede wielen, dus lekker licht.

Vermogen groene AMG GT63

In het interieur van deze Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé zijn ze ook tekeer gegaan bij Mansory. Zo is alles opnieuw bekleed. Mercedes kan dat standaard best goed, maar Mansory denkt het beter te kunnen. De zwarte bekleding is voorzien van een geinig patroontje en de nodige gele contrasten en stiksels.

Dan de prestaties van dit groene monster. Mansory heeft de boel opgevoerd naar 880 pk aan vermogen en 1.490 Nm aan koppel. Je zou verwachten dat enorm veel gesleuteld hebben aan het blok, maar dat valt reuze mee.

Standaard is deze namelijk al goed voor zo’n 843 pk en 1.200 Nm. Dus de Duitse tuner hoefden alleen een chipje te doen, waarschijnlijk.

Meer lezen? Dit zijn de tien ultieme vrekkenmobielen!