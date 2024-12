Groene klassieke Alfa Romeo Giulia is hemelse perfectie

Oei, die is wel echt heel lekker, deze groen gespoten Alfa Romeo Giulia met V6.

Er is een nieuwe markt die wellicht aantrekkelijk is voor sommigen: elektrische klassiekers. Want er is een kans dat die binnenkort verbannen worden uit stadscentra en dergelijken. Als het je gaat om de styling, werkt het om er een e-motor en batterijen onder te plakken. Bij een Citroën DS bijvoorbeeld, daar was de motor eigenlijk het minst speciale eraan.

Motor-hart

Het wordt al een moeilijker verkooppraatje als de motor er wel toe deed. Bijvoorbeeld het heerlijk brommende motortje van een Alfa Romeo Giulia, het model uit 1960 dan. Daar wil je eigenlijk gewoon een motor in. En dat maakt Totem eigenlijk een beetje een antichrist. Die leggen namelijk een elektrische motor voorin de Gjuul.

Totem Giulia met V6!

Schrijf Totem echter niet te snel af, want naast de elektrische variant doen ze ook nog deze. Hij heet GT Super en het is eigenlijk de middenmoter in de line-up. Maar dus wel met benzinemotor! Het is een motor die overeenkomsten lijkt te hebben met de ‘630T’ uit de moderne Giulia, maar het is maatwerk. De 2.8 liter grote unit perst er makkelijk 600 pk uit. Samen met 700 Nm, een sprinttijd van 3,2 seconden en een top van 250 km/u.

Laten we wel wezen: verder is de uitvoering echt subliem. Dit is de twaalfde gebouwde GT Super van Totem van de 40 die er in totaal komen. En er is een klassieke uitvoering gekozen: groen met de welbekende ’telefoonschijfvelgen’. Uiteraard zijn de proporties gemoderniseerd: hij is flink breder dan de originele Giulia en natuurlijk zonder details als de ouderwetse bumpers.

Binnenin is het ook feest in de Totem GT Super, want ook al is er gemoderniseerd, het oogt nog lekker klassiek. Het iconische stuurwiel, ronde klokken, beige bekleding en het kunstwerkje wat de schakelpook is. Toch heb je een set kuipstoelen, een moderne radio en airco. Kan gewoon.

Prijs

Wat zo’n Totem GT Super moet kosten? Alles vanaf 539.000 euro(!). Dat kost ‘ie overigens ook als EV, dus wat dat betreft lekker die V6 kiezen. Zelf even pielen met hoe je hem eruit wil laten zien? Totem heeft een configurator, dus leef je uit!