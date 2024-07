Giulia watch: Wat doet de Alfa Romeo nog op Marktplaats?

Het is alweer een half jaar geleden dat we voor het laatst keken naar Giulia’s op Marktplaats. Wat doet deze begeerde Alfa nu nog als okkazie?

De auto die eigenlijk iedereen op de redactie wil hebben, is de Alfa Romeo Giulia. Achterwielaangedreven, Italiaans, stuurt als een malle. Wat wil je nog meer? Nou ja, een zespitter zou leuk zijn, maar dan zit je vast aan de Q. Is het ook allemaal meteen weer een stuk duurder. Daar stukjes schrijven geen ongekende vetpot is, kijken we daarom toch eerder naar een dieseltje of een 2.0 turbo.

Lange tijd bleef de Giulia hangen op een bepaald prijsniveau. Zo rond de 22-25K. Verder wilden ze niet zakken. Op zich heb je er dan nog steeds een epische deal aan natuurlijk. Maar ja, als je ook nog een andere auto wil hebben en uitgaven hebt, is het altijd een beetje kiezen en/of delen. Inmiddels zijn de eerste Giulia’s echter alweer een tijdje uit de lease en naderen ze de tien jaar oud. Het worden dus fraaie oude garnalen. Precies het moment dus om toe te slaan voor de liefhebber.

Op Marktplaats hebben we dus maar gewoon de goedkoopste gezocht. Die is inmiddels verkocht, maar ach, dit is dus ‘de markt’ op dit moment. Het is een exemplaar uit 2016 met de 180 pk diesel en iets meer dan twee ton op de teller. De spec is best wel lekker met de grote navi, het Super-pakket en verschillende andere pakketten. De kleur-combo van Grigio Lipari over zwart volleder is eveneens niet te versmaden. Het lijkt een beetje saai, maar dit kleurtje is in het echt erg fraai. Ook de bi-xenon koplampen zijn een belangrijke optie. De standaard halogeenpitten zijn namelijk echt ondermaats.

Een van de vorige drie eigenaars heeft er nog wat carbon details tegenaan gegooid om de auto nog wat ‘sportiever’ te maken. Echt snel is ‘ie echter niet met de 180 pk diesel. Het is ‘gewoon prima’ in combinatie met de handgeschakelde zesbak. En 1:16 gemiddeld is gewoon realistisch, aldus Spritmonitor. Ook daar loop je dus niet op leeg (op de MRB helaas wel).

Koop dan? Nou ja dat kan dus niet meer, maar de vraagprijs van 11.996 Euro…Dus dan weet je dat. Wie scoort de eerste onder de 10? Of wil jij een Alfa Romeo 156? Laat het weten, in de comments!