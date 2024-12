Dit viel er op bij de Essen Motorshow 2024

Je kan nog heel even naar de Essen Motorshow van 2024 en dit ga je zoal tegenkomen.

December is voor tuningfanaten dé maand om massaal naar Essen te trekken. Het Messegebouw in de Duitse stad wordt dan omgetoverd tot een gigantische tuningbeurs. Tenminste, het is van alles wat. Aangepaste auto’s, visueel dan wel technisch, maar ook klassiekers, primeurs, van alles wat. Collega Bas liet jullie er al over lezen afgelopen week.

Essen Motorshow 2024

Groot fan van de Motorshow en degene wie jullie altijd heeft meegenomen in de berichtgeving erover is @willeme. En die heeft ondergetekende op sleeptouw genomen om mee te gaan. Als (midden)-Oosterse Nederlanders is het lekker makkelijk om even naar Essen te beunen binnen twee uur. Dit jaar geen uitzondering, al was Willem er vooral voor mentale steun en natuurlijk het kunnen opnoemen van alle velgenmerken die er velgen aanbieden en welke schroefset er binnenkort onder de Mazda moet (hint hint).

Hoogtepunten

Toegegeven, ook al was ik bewapend met een camera, we hebben even de krenten uit de pap moeten vissen. Veel auto’s die er vorig jaar ook al stonden, bijvoorbeeld, da’s dit jaar niet meer interessant. Het was trouwens erg druk én ik ben bepaald geen professionele fotograaf, dus het devies is om zelf gewoon ook eens heen te gaan. Het kan zelfs nog tot zondag, dus waar wacht je op? Enfin, dit waren wat opvallende auto’s, naast die uit het eerder gelinkte artikel.

Carlex Mercedes G-Klasse

We beginnen met iets wat op een tuningbeurs vrijwel altijd aanwezig is: een Mercedes G-Klasse. Die van Carlex is echter wel heel tof. In een two-tone beige lak, klassiek ogende meegespoten velgen met white walls(!) en een stoffen dak en reservewielhoes. Voeg daar chromen bumpers en details aan toe en je hebt eens iets heel anders. Ietwat kitscherig, maar hey: hij is leuk.

Volkswagen Golf Dakar

Het recept van een Porsche 911 Dakar is eigenlijk heel simpel. Verhoog de veren, voeg dikke banden toe, plaats een dakrek en iets bredere wielkasten aan toe. Optioneel ook nog een leuke historische livery. We begrijpen echter heel goed als een kwart miljoen voor een 911 wat veel van het goede is. En wat als je de hele 911 eruit haalt en er een Volkswagen Golf GTI van maakt? Dan krijg je deze ‘Golf Dakar’, gebouwd door SIIND. Of zoals die hem zelf noemt, de ‘Siifari’.

BMW E36 Touring in Dakargeel

Nu we het toch hebben over Dakar, zo heet een geeltint van BMW. Op de Essen Motorshow van 2024 stonden vier op een rij in dezelfde kleur: een sedan, coupé, Compact en deze Touring. Een toffe projectauto voor naast je BMW G31 in dezelfde kleur die je dan als daily kan gebruiken. Doe dan!

Mazda 323 GTR rally

Toegegeven, hier hadden we even wat meer foto’s van kunnen schieten. Want tussen een paar ‘bekende’ rallyauto’s als een Peugeot 205 Turbo 16, stond een Mazda 323. Dat was de homologatieauto van het Japanse merk, met vierwielaandrijving en een flink opgevoerde 1.6 turbomotor. Hier uitgedost in rallyspecificatie met bijpassende stickers.

Porsche 911 997

Over het groene kleurtje, de ‘lichtstrip’ in plaats van achterlichten, de bodykit of de ducktail kun je een mening hebben, wij vonden vooral de velgen van deze Porsche 911 997 bijzonder. Het zijn namelijk (replica’s van) de ‘Lobster’-velgen van de 997, maar dan in het chroom met heel veel dish. Eigenlijk dus gewoon de originele velgen, maar ook weer niet. Tof bedacht!

BMW M2 G87 met lekkere stance

Er zijn nog een paar andere highlights van de Essen Motorshow 2024, maar die bewaren we voor aankomende artikelen. Deze BMW M2 wilden we toch nog even erbij zetten. Zowel de velgen (die qua grootte identiek zijn aan de standaard units) als de stance staan de M2 eigenlijk subliem. Zo lelijk is ’tie helemaal niet meer, die G87. Vinden wij dan. Voor deze velgen mag je terecht bij Protrack.