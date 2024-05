Dit is de mooiste Alfa Romeo van vandaag

We showen met alle liefde, passie en enthousiasme de mooiste Alfa Romeo die je vandaag gaat zien. En morgen ook waarschijnlijk.

Het liefst gaat er geen dag voorbij zonder Alfa Romeo-nieuws. En als het er niet is, dan creëren we het graag in de vorm van een toffe occasion of een heel fijn rijdende duurstester. Voor vandaag hebben we weer wat leuks voor jullie. Het is namelijk de mooiste Alfa Romeo die je vandaag gaat zien. Toegegeven, dan moet je niet op het artikel van @machielvdd klikken dat hij gisteren schreef, maar het scheelt niet veel.

Net als die handgeschakelde 8C Competizione is dit geen project van Alfa Romeo zelf. Nee, het is een auto van Totem Automobili. Totem, ja. We zien het al voor ons op de vrijdagmiddagborrel. “Hey, Van Veen, kerel: wat rij jij nu eigenlijk?” en dat je dan moet antwoorden”Nou, ik rijd een dikke Totem tegenwoordig!”

Mooiste Alfa Romeo

Dit soort bedrijven zijn tegenwoordig helemaal niet zo zeldzaam. Het aantal auto’s dat ze uiteindelijk maken wel. Daarom is bijna elk exemplaar dat ze maken een nieuw model of afwijkende uitvoering. In dit geval betreft het de Totem Armonia. De auto ziet eruit als een heel erg klassieke Giulia, maar niets is minder waar. De auto is namelijk voorzien van een koolstofvezel koetswerk en elektrische aandrijflijn. Veel moderner dan deze Totem Armonia wordt het dus eigenlijk niet. De basis is weliswaar een klassieke Giulia, maar 90% (!) is compleet nieuw. Zie het als een soort rijdende Patricia Paay.

Een tijdje geleden onthulde @machielvdd alle details van de auto, maar de bijgevoegde foto’s waren renders of in het beste geval flink bijgewerkte afbeeldingen. Nu zijn er live-afbeeldingen van het evenement op Villa d’Este waar Totem acte de présence gaf.

940 Nm en slechts 1.410 kg

Zoals gezegd is het een elektrische auto. Qua vermogen kom je niets te kort, want de motor levert namelijk een maximum vermogen van 525 pk! Dat is 5 pk meer dan Giulia Quadrifoglio levert. het koppel van 940 Nm is zo mogelijk nog indrukwekkender. Maar waar we echt blij van worden is het leeggewicht. Veel elektrische auto’s met dergelijke vermogens wegen twee ton, als het niet meer is. In dit geval heeft Totem het gewicht laag kunnen houden: 1.410 kg is echt heel erg laag.

Wat de exacte prijs is van deze schitterende Alfa Romeo van Totem, weten we niet. Wel weten we dat de bedragen van hun andere projecten van oplopen tot 1.200.000 euro. Dus verwacht geen koopjes bij Totem Automobili.

