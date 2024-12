Koop jij de enige BMW E34 M5 Touring van Marktplaats?

Een zeldzame Bimmer voor de prijs van een Tesla Model Y.

Misschien is de E34-generatie van de M5 wel de beste die BMW ooit bouwde. Dit was tevens de laatste handgebouwde M5 én de laatste M-Fünfer met vier losse koplampen. In 1991 voegde BMW naast een facelift een Touring-versie toe aan het assortiment. Van die BMW E34 M5 Touring staat er nu eentje te koop op Marktplaats.

BMW fabriceerde maar 891 E34 M5 Tourings waardoor de station-M5 behoorlijk zeldzaam werd en nog steeds is. Zo staan er in Nederland maar vier geregistreerd met de 3.8 liter krachtbron volgens het RDW. Een daarvan is de zwarte BMW E34 M5 Touring die je hierboven ziet en te koop staat.

Het exemplaar stamt uit 1992, een tijd waarin een M5 Touring nog netjes 1.875 kilo woog. In 2016 is ie naar Nederland gehaald. Net als de andere E34 M5 Tourings ligt er een 3.8-liter zes-in-lijn in het vooronder die 340 pk produceert. Van 0 naar 100 km/u zou in 5,9 seconden kunnen en de topsnelheid bedraagt 250 km/u.

Wat kost de BMW E34 M5 Touring van Marktplaats?

De Bimmer staat te koop bij Garage Goudswaard en wordt verkocht in opdracht van een klant. Deze M5 heeft al flink wat ervaring. Er zijn namelijk al 283.251 kilometers mee gereden. De garage vraagt € 39.750,- voor de zeldzame M5 Touring. Dat geld hebben duizenden Nederlanders over voor de Tesla Model Y (of in de meeste gevallen, de bedrijven waarvoor ze werken). De M5 Touring wordt geleverd met een geldige APK. Je kunt ook een auto of motor gebruiken als ruilmiddel.

Je kunt ook nog een jaartje wachten en voor een eerdere M5 gaan, namelijk die van de E28-generatie. Die wordt volgend jaar officieel 40 jaar oud en is vanaf dan dus een oldtimer.