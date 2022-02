Groene M8 Coupé is beeldschoon (op de velgen na)

Deze groene M8 Coupé laat ook zien hoe het kan.

Een van de dikste BMW’s van het moment is de BMW M8. Qua gewicht is het natuurlijk de iX. Maar, als het gaat om visuele présence en poch-waardigheid, staat de M8 eenzaam bovenaan. In principe is het een M5, maar dan minder praktisch en een stuk duurder. Kijk, dat is perfect voor de ‘pats’.

Maar het kan natuurlijk nog veel dikker. Er zijn een hele hoop tuners die de M8 dikker en bruiter maken. Is dat een vooruitgang? Niet altijd. Of beter gezegd: vaak niet. Maar vandaag kregen we van de Duitse firma Wheelsandmore een berichtje binnen met hun visie op de M8.

Groene M8 Coupé

Deze groene M8 Coupé viel ons meteen op. Het geeft de auto een unieke uitstraling. Het groen is helaas wel mat en een tikkeltje aan de lichte kant. Maar ja, je kan niet alles hebben. Daarbij, als de groentint donkerder was en niet mat, dan was het gewoon Alpina-groen geweest.

Overigens gaat het niet alleen maar om groene BMW’s M8. Wheelandmore heeft diverse exemplaren onder handen genomen, waaronder een witte en een grijze. Die twee kleuren zijn toch wat minder exotisch. In alle gevallen zijn de wielen vervangen. Het is een beetje raar dat de velgen van Wheelsandmore er een tikkeltje ‘goedkoop’ uitzien. Komt wellicht ook door de jolige merknaam. De velgen zijn echter van hoge kwaliteit en extreem duur.

Prijzen

Want we hebben alle prijzen voor je. Het begint bij de 6Sporz-velg. Een setje daarvan kos je 12.089 euro. Dan krijg je er wel Michelin Pilot Sport 4S-banden bij. De F.I.W.E.-velg kost 14.530 per set inclusief banden. Het modelletje ‘Underdock’ kost 19.700 euro. Dat is dus bijna 5.000 per wiel!

Uiteraard kunnen ze meer aanpassen voor je. Je kunt kiezen uit een eenvoudige KW Variant 1-schroefset (1.092 euro) die je enkel in hoogte kunt aanpassen. Daarnaast is er een KW Variant V4-schroefset die je op allerlei manieren kunt aanpassen. Een sportuitlaat is leverbaar voot 5.380 euro.

Wil je meer vermogen? Dat kan! Voor slecehts 2.499 euro heb je een ECU-aanpassing. Dan stijgt het vermogen naar 720 pk en het koppel naar 890 Nm. Wil je meer vermogen, dan kan dat. Als je de ECU-tuning combineert met een downpipe en sportkats kom je uit op 775 pk en 910 Nm. Dan ben je 7.500 euro kwijt. In alle gevallen dien je de BMW M8 zélf aan te leveren. Dan doet Wheelsandmore de rest voor je.

Meer lezen? Dit is de rijtest van de BMW M8!