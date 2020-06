BMW M8 Gran Coupé Competition – rijtest en video

Een meer sexy M5 of een coupe met te veel deuren. Wat is het? Tijd voor de rijtest van de BMW M8 Gran Coupé.

BMW’s probleem is dat ze twee iconische coupés hebben om opvolgers voor te bouwen. In de jaren zeventig en tachtig gooide de sharknose BMW 6-serie hoge ogen. Persoonlijk kan ik nog steeds week in de knieën worden als ik een exemplaar zie, wat veel te weinig gebeurt.

In de jaren negentig kwam BMW daarentegen met een verrassing in de vorm van de 850i. Een elegante coupé met onder de motorkap een dikke V12. Na een dip waarin ze echt fout waren, zijn ze nu weer uit het dal omhoog geklommen.

In dit millennium stofte BMW de naam 6-serie weer af en bouwde twee generaties. Totdat de marketingafdeling besloot dat het toch verstandiger was om de naam 8-serie weer te gaan gebruiken voor hun grote coupés (en cabrio’s). Zo jullie zijn weer even bijgepraat over waar de modelnaam 8-serie vandaan komt.

M TwinPower Turbo V8

Onder de motorkap van de M8 is de inmiddels redelijk bekende 4,4-liter V8 te vinden. Met dank aan de twee turbo’s, VANOS, directe injectie en alle andere moderne technologie zijn de cijfers erg indrukwekkend. De V8 is een beul die het maximumkoppel van 750 Nm van 1.800 tot 5.800 t/min beschikbaar heeft. Feitelijk zou een motor als deze het beste af zijn met een automaat met maar een paar versnellingen, maar zo makkelijk maakt BMW zich er niet vanaf natuurlijk. Voor de versnellingsbak greep BMW naar de excellente ZF 8-traps automaat.

Het maximumvermogen is ook op orde: de M8 Gran Competition schopt het tot 625 pk. Daardoor accelereert de BMW M8 Competition in 3,2 seconden van 0-100 km/u. Als je het allemaal te veel vindt, dan kan je 17k aan euro’s besparen en voor de M8 Gran Competition gaan. Die heeft 25 pk minder en doet een tiende langer over de sprint naar de 100.

Competition = strakker

Natuurlijk is het niet alleen de te verwaarlozen vermogens upgrade wat het verschil maakt tussen de M8 Gran Coupé en de M8 GC Competition. Los van wat uiterlijke wijzigingen zit het verschil vooral in het onderstel. Alles is wat extremer ingesteld, zoals BMW stelt: meer voor op het circuit. Nu kwamen we tijdens de rijtest van de BMW M8 Gran Coupé net zo vaak op het circuit (met de reguliere M8 reed ik wel op het circuit) als de gemiddelde eigenaar daar gaat zijn. Gelukkig hebben ze bij BMW M het niet overdreven: de M8 Gran Coupé Competition is lekker stijf, maar niet te.

Aanpassingen zijn onder andere stijvere motorsteunen en meer camber op de voorwielen. Ook moesten de rubberen ophangingspunten op de achteras voor stalen ball joints wijken. Het heeft allemaal een positieve impact op de stuurprecisie en op lastwisselingen.

M xDrive – wij zijn er fan van

Net als bij de M5 krijgt de M8 Gran Coupe nu vierwielaandrijving. Het is echt vooruitgang, want de vorige generatie M5 en de M6 konden al die power al lang niet meer op het asfalt kwijt. Op stroef, droog asfalt al niet, dus laat staan onder natte of anderszins gladde omstandigheden. Het gebruik van launch control was een utopie, want het eindige meestal in een ongecontroleerde wolk van bandenrook. Grappig, maar niet erg nuttig.

De M8 Gran Coupé krijgt het mooie BMW M xDrive systeem, met als één van de leukste features dat de aandrijving naar de voorwielen kan worden uitgeschakeld. Het speelse karakter is dus niet verdwenen en voor degenen die van het genre houden: een burnout behoort tot de mogelijkheden. Althans, dat hebben we ons laten vertellen.

Sperdifferentieel

Op de achteras monteert BMW ook nog het bekende Active M Differentieel. Het is een elektronisch aangestuurd differentieel die tot 100% kan sperren. Los van de leuke dingen die je er mee kan doen (driften) zorgt het M-Sport differentieel ook voor meer stabiliteit als er tegelijkertijd wordt geremd en gestuurd. Bijvoorbeeld tijdens het uitwijken. Door de elektronische aansturing zorgt het diff ook voor minder onderstuur en een voorspelbaardere reactie van de achterkant. Een actief sperdifferentieel helpt bij het insturen: de achterwielen duwen de voorzijde als het ware nog mooier de bocht in.

Alle ingrediënten voor succes dus en de M8 Gran Coupe Competition doet het ook voortreffelijk. In de normale stand heeft de M8 superveel tractie en een voorspelbaar weggedrag. In de sport stand stuurt de elektronica meer koppel naar achteren. Dat geeft je twee keuzes bij iedere bocht. Optie 1 is om normaal te doen en gedoseerd gas te geven zodra dat verstandig is. De M8 vlamt dan werkelijk de bocht uit, zonder al te veel drama.

Optie 2 is minder efficiënt, maar wel leuker. Op het punt waar je bij een achterwielaandrijver nog echt niet aan gas geven denkt, trap je het gaspedaal door het schutbord. In de sportstand stuurt de M8 Gran Coupe aanmerkelijk meer vermogen naar de achterwielen. Een sperdifferentieel plus 625 pk en 750 Nm en je kan de uitkomst raden: extra wegmarkeringen! De kont van de M8 doet dan echt een stap, maar het knappe is dat de elektronica je helpt om niet direct achterstevoren in een sloot te eindigen. Hoewel de nadruk op de achterwielen ligt, stuurt het M xDrive systeem ook nog vermogen naar de voorwielen. Een klein toefje tegenstuur is dus genoeg om de M8 Gran Competition in het gareel te houden. In deze stand is er nog de keuze om het ESP volledig aan te laten, het ESP helemaal uit te zetten of te kiezen voor het ESP half aan in de MDM stand.

Driftmodus

Als je echt wilt boenderen, dan moet het ESP wel helemaal uit. Zodra je dat doet, verschijnt er op het iDrive systeem een menu met alle instellingen van de auto. Daarbij is er een optie om de voorwielaandrijving compleet uit te schakelen. Het is bijna tijd reizen, net als in de jaren tachtig heeft de M5 dan louter achterwielaandrijving en zal de elektronica je niet helpen in de keuzes die je maakt. Vroeg en abrupt op het gas en de M8 Gran Coupe trakteert je op een forse dosis overstuur, die jij als bestuurder zelf zal moeten oplossen.

Een snufje 7-serie

Zoals bekend mag worden geacht bouwen alle Duitse autofabrikanten inmiddels auto’s volgens het bekende LEGO principe. Veel van de blokjes zijn uitwisselbaar en daarmee kan er van alles worden gebouwd. Zo is de M8 Gran Coupe niet louter een opgebakken M5, maar zit er nog wel een snufje 7-serie in. Qua formaat, maar ook qua features en ambiance in het interieur. Zoals BMW het zelf omschrijft combineert de M8 Gran Coupe het intense gevoel van een BMW M auto met een luxueuze rijervaring.

Zaken zoals stoelventilatie heb je niet direct nodig op het circuit, maar stiekem is het wel lekker voor dagelijkse ritten. En zo biedt de M8 Gran Coupe (optioneel) nog wel meer zaken waarvan je niet wist dat je ze nodig had: elektrisch bediende zonneschermen, climate control met vier zones, Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System met 16 (verlichte) speakers om maar eens wat te noemen. Of de verwarmde armsteunen en stuurwiel. Het hoort allemaal niet op een lichtgewicht circuit monster, maar maken het leven wel leuker tijdens de dagelijkse ritten.

Conclusie en prijzen

Een M5 is goedkoper, maar de BMW M8 Gran Coupé maakt de meerprijs op zich wel waar. Is het daarmee logisch om 203.116 euro voor de reguliere of 220.117 euro voor de Competition stuk te slaan? Concurrentie is er genoeg: de meest logische tegenstrevers zijn de AMG GT fourdoor coupé en de Audi RS7. Beiden zijn ook vierdeurs coupés met een V8 en 600 pk. Of dan liever een M5, E63 of RS6? Wat een keuzes weer. De M8 Gran Coupé is de meest chique en behoort ook tot de leukste. Hard gaan ze allemaal, maar het briljante M xDrive systeem maakt het helemaal af.