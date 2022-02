Zover komt de gefacelifte Nissan Leaf op een accu

Maar dan heb je wel sportieve en premium wielen op je gefacelifte Nissan Leaf.

Als het gaat om elektrische auto’s, praten we maar wat graag over Tesla. Het is het EV-merk bij uitstek, uiteraard. Maar eigenlijk mogen we de Nissan Leaf wel iets meer credits geven. Al jarenlang kun je bij Nissan terecht voor een betrouwbare hatchback met fabrieksgarantie.

De Nissan Leaf is al weer 12 jaar op de markt. Op dit moment staat de tweede generatie. Deze is sinds 2017 leverbaar ins on landje. Hoogste tijd voor een milde update, zou je zeggen. En warempel, dat dacht Nissan kennelijk ook. Want dit is de gefacelifte Nissan Leaf!

We hebben een heel groot aantal foto’s gekregen van Nissan en uiteraard delen wij die graag met jullie. De neus is iets strakgetrokken, bijna letterlijk. Er zijn nieuwe wielen in de maten 16 of 17 inch. Nissan heeft afscheid van het chroomwerk, zo te zien.

Hoogglans zwart

Aan de voorzijde is het verdwenen en aan de zijkant ook. Daarnaast hebben de wielen nu ook hoogglans zwarte afwerking. Dit is volgens Nissan gedaan om het een sportieve premium look te geven.

Maar het gaat nog veel verder dan dat. Wat te denken van nieuwe kleuren? Je kunt kiezen uit Magnetic Blue en Universal Blue. Magnetic Blue geeft de Nissan Leaf extra flair en met Universal Blue heb je een rijke uitstraling. Dat verzinnen wij niet ter plekke, maar bevestigt Nissan.

Gefacelifte Nissan Leaf

We zijn zo flauw bezig omdat er verder eigenlijk niet zoveel veranderd is. Qua techniek is alles bij het oude gebleven, helaas. Niet dat de huidige Nissan Leaf slecht is (integendeel!), maar de elektrische auto’s volgen elkaar in rap tempo op.

Wat een paar geleden indrukwekkend, was, is tegenwoordig de norm. Of minder. De range van de gefacelifte Nissan Leaf(maximaal 385 km), is anno 2022 nét voldoende. Die 385 km geldt voor de 62 kWh-versie. Er is ook een Leaf met 40 kWh-batterij die aanzienlijk minder ver op een volle lading komt.

