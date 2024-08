Groot deel Tesla-rijders keert terug naar benzineauto

Na het rijden in een Tesla gaat de voorkeur toch weer uit naar een benzineauto in de Verenigde Staten.

Eens een Tesla, altijd een Tesla? Er zijn mensen die zweren bij het bekende automerk van Elon Musk. Een groot deel is echter van mening dat de benzineauto toch beter bij hun past en laat de elektrische auto staan.

Van Tesla naar benzineauto

Uit onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Edmunds blijkt dat maar liefst 51% van de Tesla-rijders in de Verenigde Staten de auto inruilt voor een benzineauto. Dat betekent dat meer dan de helft het merk voor gezien houdt. Zelfs een andere elektrische auto behoort niet tot de overweging. Toch maar weer terug naar de oude benzinedampen. In slechts 32% van de gevallen werd gekozen om toch door te blijven rijden met een elektrische auto. 10% kiest voor een hybride en 6% voor een plug-in hybride.

Nu klinken de cijfers misschien imponerend, maar eigenlijk valt dat reuze mee. Sterker nog, het is het laagste percentage overstappers naar een benzineauto ooit. Hetzelfde onderzoek werd in 2019 ook al eens uitgevoerd. Toen gaf 71% aan de Tesla in te ruilen op een benzineauto. Een jaar later was dat aantal zelfs gestegen naar 76%. Het is dus maar net hoe je naar de uitslag van het onderzoek kijkt.

De keuze om na het rijden in een elektrische auto toch weer te kiezen voor een auto met verbrandingsmotor is niet beperkt tot de Amerikanen. Ook in Nederland zegt een groot deel het EV-avontuur voor nu vaarwel. We hebben het dan met name over de zakelijke rijder die een leasebak mag uitkiezen van de baas. Als het kan, dan toch liever een benzineauto lijkt de tendens.

Een tijdelijke ontwikkeling? Misschien. Het aanbod elektrische auto’s groeit gestaag en ze worden ook steeds beter. Toch zullen er altijd redenen zijn om een benzineauto boven een EV te verkiezen, bijvoorbeeld omdat je thuis geen toegang hebt tot een eigen laadpaal of publieke paal in de omgeving.