Dit is de overeenkomst tussen Tesla en Alfa rijders

Het een is een merk met een grote historie dat bloedmooie auto’s bouwt. Het ander is Tesla. Toch hebben Tesla en Alfa rijders een positieve overeenkomst!

Misschien is een groter contrast wel niet mogelijk tussen merken op de automarkt dan dat tussen Alfa Romeo en Tesla. Het Italiaanse bedrijf is zo’n 100 jaar ouder en heeft dan ook een werkelijk rijke historie. Formule 1 overwinningen, legendarische auto’s en concepts die iedere autoliefhebber op zijn netvlies gebrand heeft staan. Het is een merk met passie en emotie. Soms was dat echter ook wel de enige reden om nog een Alfa te kopen in plaats van iets ‘beters’. Maar laten we daar niet te lang bij stilstaan.

Dan Tesla, de nieuwkomer (nog steeds wel, in de auto industrie). De toko van Musk doet het vanaf het begin af aan allemaal anders. En met belachelijk succes. Wat je ook vindt van Tesla, ze verkopen gewoon een zeer respectabel aantal auto’s. Daarbij heeft nog steeds niemand batterijen en accu’s beter voor elkaar. Zeker niet als je meetelt dat ‘winstgevend produceren’ ook een belangrijke kwaliteit is. Maar ja, passie en historie? De fanb0iZ die niet afgehaakt zijn door de strapatsen van Elon Musk, zijn op internet nog altijd rabiaat. En in nul-naar-honderd knallen in een paar milliseconden blijft leuk. Maar om nou te zeggen dat de warmbloedige petrolhead er blij van wordt…Mwah.

En toch! De twee merken hebben een opvallende overeenkomst. In onderzoek van de Consumentenbond blijkt namelijk dat Tesla en Alfa Romeo de merken zijn met de meest tevreden klanten van Nederland. Dat is best opvallend, want (nog een overeenkomst?) zowel Tesla als Alfa Romeo hebben ook vele haters die er nooit aan zouden beginnen. De eigenaren laten deze negatievelingen echter lekker in hun sop gaar koken. Alfa Romeo eigenaren geven hun auto een prachtige 8,8 als het aankomt op tevredenheid. Tesla eigenaren gaan zelfs voor een 9,2.

Andere merken die een 8,5 of hoger scoren zijn Subaru, Lexus (ook een 8,8), Mazda (8,7), Volvo en Honda (beide 8,6) en tenslotte Audi, BMW en Toyota (8,5). Aan de negatieve kant van het spectrum wordt de top 3 gevormd door Opel (7,7), Lancia (7,5) en Land Rover (7,3). Dus wat wordt het? Een Alfa of dan toch maar die Tesla?