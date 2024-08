Smart #5 met 646 pk ragt door de modder

Een Smart met meer dan 600 pk, wie had dat ooit gedacht?

Ooit dacht je bij het merk Smart aan de schattige stadsauto’s. Misschien doe je dat nu nog. Dat is een romantische gedachte die je maar los moet laten. De toekomst van Smart bestaat uit een stuk grotere auto’s en ook nog eens met een klap meer vermogen dan je gewend bent. In elk geval voor de nieuwe Smart #5.

Deze elektrische auto moet nog officieel voorgesteld worden en dat gaat later deze maand gebeuren in Australië. Nog voordat het zover is vonden ze het bij Smart wel leuk om het model nog een keer te teasen. Spelende in de modder met de nodige camouflage.

Smart #5

Zo krijgen we in elk geval een beeld van de auto qua vormen. Dit is straks het grootste model uit de line-up van het merk. De Smart is 4,7 meter lang, 1,92 meter breed en 1,70 meter hoog. Tja, we zijden al dat je de oorspronkelijke merkwaarden van de iconische stadsauto’s echt los moet laten. Dit is een meer dan volwassen auto. Zeg maar gerust een groot apparaat. De wielbasis bedraagt 2,9 meter.

Een volwassen auto betekent ook een volwassen aandrijflijn. De elektrische auto komt er met achterwiel- en vierwielaandrijving. Het begint bij 340 pk voor de instapper en je kunt tot 646 pk krijgen met het topmodel. Qua actieradius moet je denken aan 549 kilometer. Deze waarden werden eerder gecommuniceerd met het concept.

Na de #1 en de #3 is de #5 het derde model van het nu Chinese Smart. Het merk gaat dit voorlopige vlaggenschip verkopen in China, Europa en Australië. Hier in Europa kennen we het merk inmiddels wel. Vandaar de strategische beslissing van Smart om het model te lanceren in Australië, waar ze nog niet bekend zijn met het merk in nieuwe vorm.