Groot mysterie Tesla Berlijn: tienduizenden koffiekopjes kwijt

Oké jongens, wie heeft thuis duizenden koffiemokken staan, want Tesla Berlijn wil ze graag terug.

Even op de kalender kijken, nee het is toch echt juli en niet april. Dit verhaal zou uitermate geschikt zijn voor een 1 april grap. In de Tesla-fabriek in Grünheide, oftewel de Gigafactory Berlin-Brandenburg, zijn mogelijk dieven actief geweest in de keuken.

Of het waren de kaboutertjes, dat kan ook. André Thierig, fabrieksmanager van de lokale Tesla-faciliteit, heeft aan de bel getrokken. Vermoedelijk was de maat voor hem vol toen hij het keukenkastje opentrok en er verdorie weer geen mok te vinden was. Al een tijdlang mist het bedrijf mokken en telkens wanneer deze aangevuld worden raken ze weer kwijt.

65.000 koffiemokken foetsie bij Tesla Berlijn

Inmiddels zijn er 65.000 koffiemokken spoorloos. Het gaat om simpele koppen van de Ikea. Naast mokken mist er ook bestek. Tesla is inmiddels gestopt met het aanvullen van het keukenwaar, omdat het toch elke keer weer verdwijnt. Het Amerikaanse automerk staat voor een raadsel. Ze hebben geen idee wie er achter de vermoedelijke diefstal zit.

Het zijn natuurlijk serieuze aantallen. Even 65.000 kopjes jatten doe je niet zomaar. Er werken in totaal 12.000 mensen in de fabriek. De manager grapte dat iedereen inmiddels vijf mokken thuis moet hebben staan.

Het onderwerp kwam ter sprake door een georganiseerde vergadering. De inhoud van de vergadering kwam in handen van de Duitse krant Handelsblatt. Medewerkers konden niet bepaald lachen om het mysterie. Diverse medewerkers vrezen voor hun baan. De vergadering werd in eerste instantie georganiseerd om het te hebben over de werkgelegenheid in de fabriek van Tesla, daarna kwamen de verdwenen koffiemokken ter sprake.

De mokken jatten om deze te verkopen omdat je bang bent je baan te verliezen. Het klinkt wat extreem, maar weet jij veel hoe sommige medewerkers denken. Het is in elk geval wel duidelijk dat het nooit saai is bij bij de Tesla-fabriek in Duitsland. (via AD)