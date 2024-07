Maserati GranTurismo 2007-2019 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Maserati GranTurismo 2007-2019.

Een Gran Turismo of een GT is een auto die gemaakt is om grote afstanden op grote snelheid af te kunnen leggen. Een sportieve auto, meestal een tweezits, of een 2+2 configuratie, maar geen echte sportwagen die enkel op prestaties gericht is. Noem je je model dus GranTurismo, dan heb je wel aan aardig wat verwachtingen te voldoen. Vandaag die auto, de Maserati GranTurismo. Een GT met een Ferrari hart.

In 2007 kwam de eerste generatie op de markt. Hij staat op hetzelfde platform als de Maserati Quattroporte, wat de GranTurismo een enorm voordeel gaf ten opzichte van de concurrentie dat je niet zou verwachten bij een volbloed Italiaan. Het is namelijk een behoorlijk ruime en praktische auto.

Aanvankelijk komt de auto enkel op de markt in één uitvoering. Deze heeft een 4.2 liter V8 onder de bijzonder fraaie motorkap liggen. Deze is in dit geval goed voor 405 pk en 460 Nm. Dat lijkt méér dan voldoende voor een volbloed Italiaanse sportwagen, maar dat vermogen staat pas klaar bij 7.100 toeren, het koppel pas bij 4.750 en het leeggewicht is maar liefst 1.750 kilogram. De V8 is gekoppeld aan een zestraps automaat van ZF en drijft de achterwielen aan.

Een jaar later, in 2009, verschijnt de Maserati Gran Turismo S. In principe heeft deze auto alle kwaliteiten van het gewone model, maar dan een beetje meer. Een belangrijk verschil is de motor. De basis van het blok is gelijk, maar in dit geval is het een 4.7 liter motor. Het is nog altijd een overvierkant motor (boring is groter dan slag). Dat is te zien aan het maximum vermogen (440 pk bij 7.000 toeren) en koppel (490 Nm bij 4.750 toeren). Qua acceleratietijd naar de 100 km/u (5,0 seconden rond) en de topsnelheid (295 km/u) lijkt het verschil klein, maar de motor pakt onderin aanzienlijk prettiger op als je een beetje door wilt rijden. In 2010 wordt de Maserati GranCabrio aan het gamma toegevoegd. Deze heet in de VS Maserati GranTurismo Convertible.

Het topmodel is de MC Stradale. Er wordt ook geracet met de Maserati GranTurismo en uiteraard moet daar een versie voor de openbare weg van verschijnen. Het eindresultaat is een bijzondere auto. De MC Stradale heeft racekuipen en geen achterbank. Dankzij gebruik van koolstofvezel en andere gewichtbesparende methoden is de auto dik 110 kg lichter dan de GranTurismo S waarvan de MC Stradale is afgeleid. De motor is gekieteld tot 450 pk, dus de pk-gewichtsverhouding is aanzienlijk beter. Naast de ‘echte’ MC Stradale zijn er ook enkele andere ‘MC’ uitvoeringen. Dit zijn iets sportiever aangeklede S-modellen. Deze hebben meer carbon spulletjes, grotere wielen en een sportiever interieur.

In 2012 wordt het gamma iets herzien. Je kan kiezen uit de GranTurismo Sport, wat in feite de opvolger van de GranTurismo S is. Daarnaast was er een MC Line, wat een sportievere versie van de Maserati GranTurismo is.

Dat blijft ook het geval na de facelift in 2017. Deze modelupdate is niet heel erg intensief, maar de auto wordt op kleine doch belangrijke punten bijgewerkt. De auto blijft tot het einde van 2019 in productie. In totaal zijn er 28.805 GranTurismo’s gebouwd (en ook nog eens 11.715 exemplaren van de GranCabrio). Wij richten ons op de Coupé vandaag.

Een prachtige GT maar ook een prijzige. Het aanbod is niet persé groot. We doken voor jullie in alle aandachtspunten die we konden vinden om aan te denken als je een Maserati GranTurismo occasion 2007-2019 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Maserati GranTurismo 2007-2019 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor de aanschaf even door de lijst met Maserati Gran Turismo 2007-2019 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De auto is flink. Bijna vijf meter lang en weegt 1.900 kilo. Het ontwerp van Pininfarina is sierlijk en de auto is voorzien van een prachtige lijnen en driehoekige achterlichten. De torsiestijfheid van de auto is groot door een spaceframe aan de achterzijde. De MC Stradale is overigens 110 kilo lichter en gebaseerd op de Trofeo-circuitauto.

Check of de auto geen schade heeft gehad en is opgelapt. De bouwkwaliteit is gewoon goed, dus controleer goed op eventuele oneffenheden in de panelen of kleurverschillen. Die kunnen wijzen op beschadigingen en reparaties in het verleden. Ook als je roest tegenkomt op de carrosserie is dat eigenlijk meteen een teken van slechte reparaties na schade. Het monocoque frame is namelijk af-fabriek zeer goed beschermd tegen corrosie en ook de lak is goed.

Oudere bouwjaren zijn ook nog wel eens omgebouwd naar MC Stradale of Sport specificatie en vergen ook extra aandacht bij aankoop van een Maserati GranTurismo occasion. Check overigens ook de wielbouten, die willen nog wel eens roesten, maar zijn natuurlijk simpel te vervangen.

Het interieur is zoals je kunt verwachten van een Italiaanse auto prachtig. Al is dat een waardeoordeel natuurlijk. Maar Poltrona Frau leder, alcantara, hout, koolstofvezel en aluminium verfraaien het zeker. Het interieur is er in klassieke kleurencombo’s, maar ook in uitbundige variaties.

De auto heeft een 2+2 opstelling. Behalve de MC Stradale, die heeft geen achterbank. De auto is verrassend ruim en ook een volwassene past achterin. Die MC Stradale wijkt wel meer af. Die is (optioneel) voorzien van een rolkooi, racestoelen en zespuntgordels. Gebruiksgemak staat daar niet op nummer 1.

Vroege exemplaren hebben nog wel eens last van kleverige knoppen en loslatend leer in het interieur. Let vooral goed bij je Maserati GranTurismo occasion op het leer aan de achterkant van de middenconsole boven de ventilatieopeningen voor de achterbank. Daar worden veel kleine scheurtjes gemeld. Een goede inspectie van de materialen is dus wel aan te raden voor aankoop.

Onderstel

De GranTurismo is voorzien van onafhankelijke wielophanging met dubbele aluminium draagarmen rondom. Standaard is de auto voorzien van conventionele schokdempers die sportief zijn afgesteld. Er is ook een Skyhook onderstel met elektronisch geregeld schokdempers. Heeft je Maserati GranTurismo occasion dit onderstel dan kun je verschillende rijmodi selecteren.

MC Stradale

De MC Stradale heeft een steviger afgesteld onderstel met carbon keramische remmen om de snelheid er ook weer snel en veilig uit te halen. In het verleden hadden we een MC Stradale in de Autoblog Garage. Check vooral dat dossier even als je wat meer achtergrond- en praktijkinfo zoekt over het eigenaarschap van een Maserati GranTurismo.

De auto is behoorlijk zwaar en er wordt ook aardig wat vermogen losgelaten op de weg. Remmen, draagarmrubbers en schokdempers worden dus zwaar belast. Alle onderdelen zijn niet goedkoop dus ben op je hoede voor slijtage als je in de markt bent voor deze auto. De vroegste exemplaren zijn al weer 17 jaar oud. Beweeg je vinger langs de remschijf naar de buitenrand om te checken of er een lipje aanwezig is om de slijtage te beoordelen. Anders vervangen.

Voor een Stradale moet je dan zo’n 10.500 euro per carbon keramische remset overmaken naar de dealer. Per as. Dus moeten alle vier de wielen dan sta je 21k in de min. Nu is de kans heel klein dat je ze alle vier tegelijkertijd moet vervangen, maar toch.

Inspecteer de carbon keramische remmen daarom nauwkeurig. Er mogen bijvoorbeeld geen happen uit de rand van de schijf zijn. Het is prachtige techniek, maar ook peperduur als er wat mis mee is. Een aankoopkeuring is bij dit soort auto’s sowieso geen gek idee.

Overigens heeft het merk niet stilgestaan in de 12 jaar dat de auto te koop is geweest. Door de jaren heen is de balans tussen comfort en sportiviteit steeds meer verbeterd. Heb je het budget dan is een versie van na 2012, na de facelift een goed idee.

Neem tijdens de proefrit ook een paar verkeersdrempels. Hoor je bij het nemen daarvan het nodige rumoer, dan kunnen de draagarmbussen versleten zijn. Dat is een dure reparatie.

Kijk ook even naar de banden. Buiten dat die een A-merk dienen te zijn bij een auto als deze, check even de binnenranden van de voorbanden. Als die overmatige slijtage vertonen is de uitlijning niet goed. Dit komen we meermaals tegen online en dus goed om te checken en te laten fixen. Een nieuw setje banden van een goed merk zijn prijzig.

Aandrijflijn

De motor ligt voorin, de aandrijving is op de achterwielen. Er zijn twee verschillende transmissies verkrijgbaar. Allereerst een ZF-zestrapsautomaat die aan het motorblok is gemonteerd. De andere optie is een gerobotiseerde zesbak die tegen de achteras aan zit. Schakelen gaat met de flippers.

De ZF-automaat staat bekend als duurzaam, mits er regulier onderhoud aan wordt gepleegd, wat neer komt op regelmatige oliewissels.

De gerobotiseerde handbak moet soepel schakelen. Schakelt de bak stroef dan moet hij of worden afgesteld, is de olie in de bak verouderd of is de koppeling versleten. De rijstijl van eerdere eigenaars is verantwoordelijk voor de levensduur van die koppeling. Je kunt de koppeling overigens laten uitlezen bij de Maserati dealer. Die kan je dan precies vertellen hoeveel procent van de koppeling al is versleten. Nuttig, want een nieuwe koppeling kost je bij de dealer namelijk zo maar 7.000 euro.

Bij een proefrit kun je zelf al enigszins aanvoelen wat de staat is van de koppeling. Eenmaal rollende moet de bak naadloos, dus zonder horten of storten, wegrijden vanuit stilstand. Loop alle zes versnellingen door. Tekenen dat de bak versleten is: de auto gaat niet lekker in zijn achteruit (R) en de volgende versnelling reageert niet altijd als je opschakelt met de schakelflipper achter het stuur. Let hier op!

Tip van flip om tienduizenden kilometers te genieten van een koppeling: rij zo min mogelijk achteruit als je een GranTurismo met de gerobotiseerde handbak hebt. Probeer files te omzeilen en rij weinig met een kruipsnelheid. Dit zijn allemaal zaken waarbij de koppeling hard slipt en dus slijt. Een GranTurismo met een stadsverleden heeft meer koppelingen gegeten dan een GranTurismo die veel snelwegkilometers heeft gemaakt.

Elektronica

Het af-fabriek Multi Media systeem wordt als traag ervaren. Bluetooth, iPod connectiviteit en parkeersensoren zijn niet standaard en stonden op de optielijst (Bluetooth pas een optie vanaf 2009). Goed checken of de Maserati GranTurismo occasion die je op het oog hebt alles aan boord heeft wat je nodig hebt. Of ga voor een aftermarket oplossing die wel Apple Carplay of Android Auto heeft. Die zijn tegenwoordig goed verkrijgbaar.

Als de parkeersensoren aanwezig zijn check dan goed of ze ook werken. Gaat er eentje kapot dan wordt meestal de hele boel in de war gebracht. De auto is groot dus parkeerschade ligt dat op de loer.

Check de elektrische raambediening voor aankoop. Gaan de ramen traag omlaag en omhoog dan kan dit een voorbode zijn van een raammotor die het elk moment kan begeven. Beter voor aankoop laten vervangen.

We komen klachten tegen over flikkerende achterremlichten en defecte regensensoren voor de automatische ruitenwissers. Dit kan meestal verholpen worden door de ECU te resetten. Tenzij de sensoren stuk zijn natuurlijk.

Staat de auto langer stil dan is het een goed idee om de accu aan een druppellader te hangen. Natuurlijk voor het behoud van je accu, maar ook om op de langere termijn te voorkomen dat er allerhande elektronicastoringen opdoen. Dat voorkomt een hele reeks foutmelding bij het starten.

Startkabels zijn geen vriend van de Maserati. Deze kunnen het elektrische systeem overbelasten en vertoont de auto na een jump-start elektronische problemen, dan zijn waarschijnlijk kapotte regelmodules de boosdoener. Beter die druppellader dus.

Nog eentje dan. Mocht het controlelampje benden na een tankstop, raak dan niet in paniek, waarschijnlijk zit de tankdop nog een beetje los.

Motoren

De achter de vooras gemonteerde atmosferische 4.2 V8 komt van Ferrari en doet zijn afkomst eer aan. Ondanks de aanpassingen voor een GT. Ook de 4.7 liter V8 komt uit de schappen van Ferrari. Je hebt wel wat toeren nodig, maar wat klinkt die V8 toch goed.

De V8 is voorzien van een onderhoudsvriendelijke distributieketting en staat als redelijk betrouwbaar bekend. We komen online wel wat klachten tegen over olielekkage langs de kleppendeksels en de krukaskeerringen. Dit komt meestal door kapotte kleppendekselpakkingen. Relatief eenvoudig op te lossen.

Houdt de motor in bij accelereren, dan is er meestal een probleem met de luchtmassameter.

Benzine

GranTurismo 4.2 liter V8 405 pk

GranTurismo S 4.7 liter V8 440 pk (vanaf 2008)

GranTurismo MC Stradale 4.7 liter V8 450 pk (vanaf 2011)

GranTurismo Sport 4.7 liter V8 460 pk (vanaf 2012)

Nog even een algemene opmerking. Maserati heeft wellicht niet de naam van een betrouwbaar merk, maar dat is eigenlijk onterecht. Natuurlijk zijn er wat zaken die ook bij een handgebouwde auto horen, maar de bouwkwaliteit is gewoon goed. De afwerking en de betrouwbaarheid staan op een hoog niveau. Als je maar zorgt voor tijdig en kundig onderhoud. Check dat laatste dus wel, de vroege exemplaren zijn inmiddels zo bereikbaar dat sommige eigenaren ook bezuinigen op onderhoud!

Aanbod Maserati GranTurismo 2007-2019 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Maserati GranTurismo 2007-2019 is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 10 exemplaren van de Maserati GranTurismo 2007-2019 op Marktplaats.nl te vinden. De goedkoopste op Markplaats is een exemplaar uit 2008 met de 4,2 liter V8 met 405 pk en 136 duizend kilometer ervaring voor een bedrag van 36.950 euro. De duurste is een 4,7 MC Stradale uit 2011 met de 450 pk sterke 4,7 liter V8. Slechts 54 duizend kilometer op de teller en de vraagprijs is 124.900 euro.

Voor het totale aanbod van de Maserati GranTurismo 2007-2019 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Maserati GranTurismo S. Met de 440 pk sterke 4,7 liter V8 motor uit 2010. We mochten deze auto in de kleur Bordeaux Pontevechhio lenen bij Autobedrijf Wim Prins in Nunspeet.