Grootste EV-expert van Nederland viert feestje

De grootste EV-expert is nu oud genoeg om Sesamstraat, het Jeugdjournaal én Het Klokhuis af te kijken.

Hiep hiep hoera, de grootste EV-expert van Nederland viert een leuk feestje, want zakelijkelektrischleasen.nl bestaat namelijk precies vijf jaar. Mocht je hen niet kennen, dat is de elektrische tak van Mobility Service.

Het bedrijf werd dus 60 maanden geleden (zo pleegt men dat te zeggen in leasetermen) uit de grond gestampt. Precies op het goede moment, want sindsdien gaat het heel erg hard met de EV-specialist.

Verjaardag

Op dit moment is zakelijkelektrischleasen (ja, ze heten ze dus) de grootste EV-expert van Nederland. De website ontvangt elk jaar namelijk meer dan 2 miljoen unieke bezoekers.

Destijds was Mobility Service een van de eerste specialisten die een EV naar Nederland haalde. Al in 2009 scoorden ze een Th!nk City uit Noordwegen. Dat exemplaar staat overigens nog altijd in de EV-hub van hen in Den Haag.

Grootste EV-expert van Nederland

Er zijn op het moment van schrijven 62 verschillende elektrische auto’s die je kunt leasen via Mobility Service. Naast het feit dat je daar de auto kunt samenstellen de prijzen kunt opvragen, kun je ook advies inwinnen over hoe de auto nu daadwerkelijk bevalt. Ook schermde Mobility Service al geregeld met de werkelijke actieradius, in plaats van een onmogelijk te halen NEDC-opgave.

Mobility Service is een partner van Autoblog. We hebben al geregeld leuke dingen gedaan, waaronder een zeer ongezond broodje McRib bij de McDonald’s in Duitsland eten:

Kortom, van harte gefeliciteerd en op naar de volgende 5 jaar!