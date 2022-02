Zo duur is de goedkoopste zevenzits EV van Nederland

Het is een specifiek segment, maar ook daarin is er dus een goedkoopste zevenzits EV.

Langzaam beginnen er telkens meer elektrische modellen aan te komen. Heel erg leuk dat er enorme SUV’s of limousines zijn met elektromotor. Maar die zijn bijna net zo relevant als de enorme SUV’s of limousines met dikke verbrandingsmotor. Logisch, daar is het meeste geld mee te verdienen. Maar om te zorgen dat we uiteindelijk allemaal overstappen, moeten er gewoon meer eenvoudige auto’s bij komen.

Naast eenvoudige auto’s moeten er ook meer eenvoudige uitvoeringen bijkomen. Dus niet alleen maar topmodellen met 500 pk die in 4 tellen op de 100 km/u zitten, maar gewone, normale auto’s. Nou, onze gebeden zijn gehoord, want dit is de Mercedes-Benz EQB 250. Bijzonder: het is de goedkoopste zevenzits EV van Nederland.

De EQB250 is stiekem nog best wel een krachtige versie. De elektromotor is namelijk goed voor 190 pk en 385 Nm. Daarmee is het mogelijk om in 9,2 seconden naar de 100 km/u te sprinten. De topsnelheid bedraagt een uiterst bescheiden doch in Nederland hoogs illegale 160 km/u.

Dan de range van de crossover van Mercedes-Benz. Er is een accupakket aanwezig met een capaciteit van 66,5 kWh. Daarmee kun je zo’n 433 tot 469 km halen op, aldus de WLTP. Nu is dat alsnog een vrij theoretische waarde, maar 300 tot 350 km moet niet zo’n probleem zijn, schatten wij zo in.

Prijs goedkoopste zevenzits EV van NL?

Dan de prijs van de goedkoopste zevenzits EV van Nederland. Je hebt ‘m al vanaf 56.408 euro. De ‘Luxury Line’ kost 57.618 euro en voor de AMG Line vraagt Mercedes-Benz Nederland precies 61.490 euro. Houdt er rekening mee dat de twee achterste stoelen niet standaard zijn. Dat is een optie van 1.004 euro op elke uitvoering.

Wel prettig: het ‘Advantage’-pakket is gewoon standaard op de EQB250, evenals het ‘Advanced’-pakket. Uiteraard kun je nog kiezen voor het Premium-pakket om ‘m nog luxer te maken. Vervolgens zijn er ook nog zat opties om de goedkope zevenzitter ietsje duurder te maken.

Leaseprijs Mercedes EQB 250

En wat ‘doet’ zo’n EQB 250 dan in de lease? Daarvoor belden we direct even Autoblog partner Mobility Service. De EQB 250 is in de lease net iets duurder dan de Model Y. Die staat vanaf € 707 excl btw in de boeken. Uitgaande van leaseprijs per maand voor 60 maanden en 10.000 km per jaar. En de EQB 250 zit daar net boven met € 717 excl btw per maand (ook 60 mndn/10.000km per jaar).

Je kan de Mercedes EQB250 samenstellen in de configurator en vervolgens direct bestellen.