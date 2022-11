Stumpert haalt geen 250 km/u, rivaal wel

In beide gevallen zijn de voertuigen gewoon ingenomen, maak je geen zorgen. Maar deze stumpert haalt dus niet eens 250 km/u, tsssk.

Afgelopen zaterdag was ik toevallig met mijn vriendin in Oberhausen om even de grote boodschappen te halen. Voor ondergetekende leuk, want zo kun je de auto uitlaten op de A3. Bij de grensovergang is het altijd oppassen en moet je je inhouden. Op de terugweg richting Arnhem kwamen we twee snelle Golfjes tegen die sportief van de afslag af gingen (richting Beekbergen, altijd een leuke afslag). Het bleek uiteindelijk ‘een race’ te zijn waarbij niets werd geschuwd, waaronder inhalen op bochtige wegen met dubbele doorgetrokken streep. Uiteraard deed ik het maar rustig aan: na een ritje A3 is het meeste testosteron er wel uit. Daarbij is het ook iets te spannend. Je geluk hangt af van het gedrag van anderen.

A45S en S3

Enfin, het schijnt tegenwoordig normaal om met zijn tweeën heel snel over de Nederlandse wegen te rijden. Vannacht was het raak, zo meldt Politie Teamverkeer Midden-Nederland op hun Instagram-pagina. In dit geval gaat het wederom om twee Duitse hete hatchbacks. Alleen ditmaal geen Golfjes, maar écht snelle auto’s, namelijk Mercedes-AMG A45S en een (zoals het er naar uit ziet) Audi S3.

Deze auto’s reden met enorme snelheid over de A2 bij Nieuwegein-Zuid. En met enorme snelheid bedoelen 252 km/u en 248 km/u. De politie wist beide heerschappen in de kraag te vatten. In beide gevallen werden direct de rijbewijzen ingenomen. Dat niet alleen, ook de auto’s gingen mee met de politie.

Stumpert haalt geen 250, dus

Verder is er nog niet veel informatie beschikbaar over deze race. Of de Mercedes iets gas los liet om de Audi voorbij te gaan en zo een extra puntje te pakken, geen idee. Wel weten we dat het echt heel zuur bent als je het lulletje van de twee bent.

Kijk, in beide gevallen is het natuurlijk kansloos om met een auto 250 te gaan rijden in Nederland. Maar in beide gevallen zal de strafmaat ongeveer hetzelfde zijn. Alleen heeft de ene dik 250 gereden en ging de andere te traag om de snelheidsbegrenzer zijn werk te laten doen. Dan ben je toch een beetje de

Mocht iemand weten waarom die andere slechts 248 km/u reed en niet als een grote jongen gewoon 250+ reed, horen we het graag in de comments!

Via: Politie Teamverkeer Midden Nederland

