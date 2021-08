Tesla verliest DIK van Porsche op de autobahn!

In deze Autoblog video neemt de Tesla Model 3 Performance het op tegen een Porsche Taycan Cross Turismo 4S op de autobahn.

We doen graag uiterst wetenschappelijke testen voor jullie. Dat ben je vast inmiddels van ons gewend. In de uitdaging van vandaag zetten we een Tesla Model 3 Performance van Mobility Service tegenover de gloednieuwe Porsche Taycan Cross Turismo 4S.

Op papier zijn de elektrische auto’s in principe wel gewaagd aan elkaar. De Tesla accelereert in 3,3 seconden naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 261 km/u. De Porsche Taycan Cross Turismo 4S zou iets langzamer moeten zijn. 0-100 in 4,4 seconden een topsnelheid van 240 km/u.

Beide auto’s kun je zakelijk elektrisch leasen via Mobility Service. De Tesla Model 3 Performance heeft een fiscale waarde van € 63.980. Vanaf € 724 per maand op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. De bijtelling komt dan neer op € 312,- per maand in schijf 1, of € 416,- in schijf 2.

Dan de Porsche Taycan Cross Turismo 4S. Deze elektrische auto heeft een fiscale waarde van € 114.221,-. De EV lease je vanaf € 1.324,- per maand op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. De bijtelling komt neer op € 653,- per maand in schijf 1 of € 872,- in schijf 2.

In de video nemen de twee auto’s het tegen elkaar op met een ritje naar de autobahn. Toch legt de Tesla het dik af tegen de Porsche. Hoe dat zit? Je ziet het in de video.