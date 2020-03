Grootste laadnetwerk Frankrijk ligt plat

Er zijn veiligheidsproblemen met de laadpalen langs de Franse snelwegen

In Frankrijk is het snellaadnetwerk van IZIVIA het grootst. Nu is er bij twee van hun laadpalen een brandachtige schade ontdekt en zouden de laadpalen van EVTronic onveilig zijn. Het netwerk van maar liefst 217 snelladers bestaat voor een groot deel uit laadpalen van dit merk. De betreffende laadpalen zijn gesloten en de laadpalen worden vervangen of verwijderd, dit laadnetwerk in Frankrijk ligt dus nu plat. Het is niet het eerste incident met snelladers.

IZIVIA

De Franse instantie IZIVIA waarschuwt gebruikers van hun passen voor het aantal gesloten laadpalen. Er zijn nog maar 28 laadpalen van het Corri-Door netwerk van IZIVIA geopend, deze zijn van een andere fabrikant. Corri-Door is de Franse variant op FastNed en heeft een groot netwerk langs de Franse autoroutes. Volgens IZIVIA zijn de gesloten laadpalen van het merk EVBox onveilig verklaart door een externe partij.

Fabrikant

EVBox nam EVTronic in 2018 over en kwam met een andere verklaring. Zij geven aan dat het onderhoud aan de laadpalen essentieel is maar aan de gesloten laadpalen niet altijd is uitgevoerd. EVBox benadrukt dat er geen gevaar voor de eindgebruiker is en de twee incidenten te maken hadden met een configuratie aan de laadpalen door IZIVIA.

De laatste paar weken hebben we meermaals onze hulp aangeboden om Izivia te helpen zo snel mogelijk het netwerk weer werkende te krijgen. Waaronder het aanbieden van een gezamenlijk en onafhankelijk onderzoek van het volledige netwerk en het bedenken van een plan van aanpak. EVBox

Geen problemen korte termijn

IZIVIA geeft aan dat zij een aantal laadpalen zullen vervangen en dat de andere palen zullen worden verwijderd. Vooralsnog ligt dit laadnetwerk in Frankrijk dus plat. De ANWB gaf aan het AD aan geen problemen te verwachten op korte termijn. Er zijn alternatieven en het is momenteel niet druk op de Franse snelwegen.

Opletten

Met een elektrische auto op vakantie gaan is altijd een kwestie van veel plannen maar nu moet je dus even extra goed opletten. Op de kaart van IZIVIA is te zien welke laadstations nog wel beschikbaar zijn. Hopelijk is het probleem voor de vakantieperiode verholpen.

Bron: AD