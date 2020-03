Dit kost de nieuwe Citroën C3

De hippe verschijning is bij de facelift in nog meer combinaties samen te stellen

De C3 ging sinds zijn beschikbaarheid in de huidige vorm hard. Zo hard dat Citroën nu met een facelift van de C3 komt. Hij is vanaf nu te bestellen en dat betekent dat de prijzen bekend zijn.

Nieuw uiterlijk

Het nieuwe neusje van de nieuwe C3 waarin de koplampen verbonden zijn met de grille valt meteen op, net als de afname van het aantal Airbumps. Heel toepasselijk zijn dit er nog maar drie. Het huidige model heeft er nog zeven. Er zijn nóg meer combinaties samen te stellen door nieuwe pakketten, waaronder Wood. Nu hoef je niet meer bang te zijn dat de buurvrouw in exact dezelfde auto rond rijdt want je kunt hem op 97 manieren samenstellen. Zo kun je bijvoorbeeld het kleurtje van de omlijsting rond de mistlampen aanpassen.

Frans comfort

Denk je aan Franse auto’s dan denk je aan zitcomfort en ontzettend zachte stoelen. Citroën probeert die verwachting waar te maken met Advanced Comfort seats in de nieuwe C3. Met speciale schuimvulling onder de billetjes en extra dikke zachte bekleding. De stoelen hebben veel instelmogelijkheden en er is een ergonomisch ontworpen armsteun toegevoegd. Hoe kan het ook anders bij een auto van Franse makelij.

Ingebouwde dashcam

Citroën heeft ook wat luxe toegevoegd. Zo zijn er rijhulpsystemen beschikbaar, hebben sommige uitvoeringen keyless entry, komen de Fransen met een nieuwe parkeersysteem en is er dodehoekdetectie en Apple CarPlay beschikbaar. Ook komt er ConnectedCAM in de nieuwe C3, een ingebouwde dashcam.

De prijs

De driecilinder PureTech komt er als benzinemotor in 83 pk 5-bak, 110 pk 6-bak of automaat. Wil je dieselen kan dat met een 100 pk 6-bak. De basisuitvoering van de nieuwe C3 ,de Live, is standaard voorzien van Lane Departure Warning en verkeersbordenherkenning en is als 83 pk te verkrijgen vanaf 17.990 euro. De Feel uitvoering is wat luxer met Apple CarPlay en rijhulpsystemen en wil je voor Two-Tone gaan kom je op de Shine uitvoering.

Speciaal voor liefhebbers van rode accenten komt de nieuwe C3 er als C-Series. Deze heeft een kenmerkend dak en rode accenten in het interieur en exterieur. De prijs: 20.190 euro. Besluit je de nieuwe Citroën C3 zakelijk te gaan rijden is er een Business-uitvoering. Gebaseerd op de Feel maar dan met navigatie, bluetooth en DAB-radio voor 19.740 euro.

Nog even wachten tot half juli als je hem hebt besteld want dan worden de eerste nieuwe C3’s bij de Nederlandse dealers gelost.