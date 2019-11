Tesla Supercharger vat vlam

In de US heeft een laadstation van Tesla vlam gevat op de parkeerplaats van een supermarkt. Laadstations hadden we nog niet toegevoegd aan ons lijstje met brandgevoelige autogerelateerde objecten.

Veilig je bolide parkeren bij de plaatselijke supermarkt is natuurlijk altijd al een illusie. Winkelend publiek bij de supermarkt Wawa troffen nu zelfs een brandende Supercharger aan. Gelukkig hebben zij snel de brandweer gewaarschuwd waardoor de brand snel onder controle was, er zijn geen gewonden gevallen.

De Supercharger stond in een rijtje van 8 op de getroffen parkeerplaats en had een laadvermogen van 120 kWh. Ze gooien het in eerste instantie op een technisch probleem als oorzaak van de brand. Een woordvoerder van de supermarkt verklaarde namelijk dat er een probleem was met het laadpunt en de stroomtoevoer bleek al eerder onderbroken te zijn.

First time that #Tesla has to investigate a fire in one of their #supercharger stations.

(For comparisons: there are 5.000 fires in #petrol and #gas stations every year in the #US alone.) pic.twitter.com/dKgFCEhjNC

— pdfkungfoo🐝 (@pdfkungfoo) November 18, 2019