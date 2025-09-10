Grootste oliebedrijf van Europa maakt bijna vijf (!) keer zo snel opladen mogelijk

Iets met je eigen ramen en ze ingooien?

Alsof Slagerij J. van der Ven dé manier vindt om vleesvervangers identiek te laten smaken als echt vlees. Zo voelt het om Shell bezig te zien met batterij-innovatie. Want als de slager uit het voorbeeld definitief over moet op vegavoedsel, dan moet hij wat verzinnen om zijn onderneming toekomstbestendig te maken. Hetzelfde geldt voor Shell.

De vloeistoffenafdeling van het grootste oliebedrijf in Europa vroeg de RML Group om te denken over een nieuw type EV-batterij. Ja, dat is hetzelfde RML als die van de de leipste Porsches. Het toverwoord bij de nieuwe accu’s is ’thermische managementvloeistof’. Hier volgt een kort college over dit onderwerp.

”Thermische vloeistoffen zijn elektrisch niet-geleidende vloeistoffen die een uitstekende warmteoverdracht mogelijk maken door alle tussenruimtes in het accupakket te vullen, waardoor het directe contact tussen de vloeistof en elke accucel wordt gemaximaliseerd”, legt Shell uit. De sapjes kunnen hoge temperaturen aan, die je geregeld tegenkomt bij snelladen.

Het systeem van Shell en RML laat de accu onderdompelen in de vloeistoffen. Hierdoor wordt de thermische spanning verminderd. Omdat er minder spanning op staat, is er ruimte voor hogere cellaadstromen mogelijk. Oftewel, de batterij gedraagt zich wat rustiger, heeft dus een hogere laadlimiet en kan sneller worden opgeladen.

Bijna 5 keer sneller opladen

De voorbeeldbatterij van Shell heeft maar een capaciteit van 34 kWh. Da’s geen hele grote batterij inderdaad, maar dat is juist het idee. Afhankelijk van de auto kun je er een verbruik van 1 kWh per 10 kilometer uit halen. De actieradius is dus 340 kilometer. Na de 340 kilometer hoef je de EV maar even aan de snellader te hangen. Per minuut kun je zo’n 24 kilometer aan rijbereik bijladen. Nu gaan autofabrikanten uit van ongeveer 5 kilometer per minuut.

Natuurlijk ga jij liever braaf van 10 naar 80 procent opladen omdat je batterij dat fijn vindt. Wie dat doet, kan na 10 minuten opladen alweer zijn weg vervolgen. Nog niet zo snel als tanken bij de Shell misschien, maar dit begint wel in de buurt te komen. Voeg deze techniek en een solid-state batterij bij elkaar en je bent er misschien wel, of is dat te makkelijk gedacht door mij?

Overigens kunnen we de techniek van Shell niet meteen doorvoeren naar alle bestaande EV’s. Het systeem is bedoeld voor compacte accupakketten en een ”zorgvuldig ontworpen, lichtgewicht en aerodynamische auto”. Hier versta ik kleine auto’s en sportauto’s onder. Misschien iets voor de elektrische Porsche 718?