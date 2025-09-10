Nieuwe Duitse supercar met atmosferische V12 heeft een bizar uiterlijk

De opvolger van een oude bekende.

Twintig jaar geleden zette Roland Gumpert de autowereld op zijn kop. Zijn Apollo was iets compleet nieuws en trok veel bekijks. Inmiddels zijn er tal van ondernemers gekomen en gegaan met eenzelfde idee. Gumpert ging ook koppie onder, maar kwam na een tijdje terug en bestaat nu nog steeds als Apollo Automobili, vernoemd naar het eerste model.

Onder de nieuwe naam ging Apollo door waar Gumpert was gebleven: krankzinnige creaties fabriceren. Denk aan de Intensa Emozione en de Evo. Die laatste is nu daadwerkelijk klaar voor productie, zo meldt het Duitse bedrijf.

Apollo Evo

We leerden de Apollo Evo eind 2021 kennen. Wellicht wat later dan gehoopt, begint nu alsnog de productie van de circuit-Apollo. Onder de weelderige koets waar we zo verder op ingaan, vinden we een machtige 6,3-liter V12-motor. De twaalfcilinder produceert 789 pk en 765 Nm. Na 2,7 seconden kun je al aan de 100 zitten en doortrappen kan tot 335 km/u.

De Evo is in alles een upgrade ten opzichte van de IE. De zelfgemaakte monocoque, de subframes en de kreukelzone: ze zijn allemaal van koolstofvezel. De verbetering zit hem in 15 procent meer stijfheid en 10 procent minder gewicht dan de basis van de Intensa Emozione.

Het uiterlijk is inmiddels herkenbaar Gumpert/Apollo geworden voor liefhebbers. De makers zeggen inspiratie te lenen uit de vroege Batmobile. Daarnaast is er een poging gedaan om de auto zo aerodynamisch mogelijk te maken. Hierbij helpen actieve aerodynamica en een spoiler die tevoorschijn kan komen. Apollo noemt de Evo ‘autokunstwerk’. Dan is het wel abstracte kunst.

Vijf jaar lang is er gewerkt om de Evo productieklaar te maken. Al dat werk wordt verwezenlijkt in maar tien exemplaren van de hypercar. Wat ze per stuk kosten, is niet bekend. De eerste leveringen beginnen in 2026. We vrezen ervoor dat ze alle tien verdwijnen in een garage naast nog eens vijftig fabrieksnieuwe auto’s. Al heeft de IE bewezen dat je er prima eentje in Nederland tegen kunt komen.