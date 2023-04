Xpeng G6: Model Y-killer met enorme range

Een Model Y-achtige auto met 700 km range. Daarvoor moeten Nederlanders wel in de rij staan, of niet?

Of je het nu doorhad of niet, het zou best kunnen dat je al eens een Xpeng hebt zien rijden. Het merk geniet nog weinig naamsbekendheid, maar ze zijn al wel actief in Nederland. En ze zijn ook met prototypes aan het testen geweest in ons land.

Aan de andere kant van de wereld heeft Xpeng intussen een nieuw model onthuld: de G6. Dit is een regelrechte Tesla Model Y-killer. Zowel qua afmetingen als qua vorm is de Xpeng G6 namelijk heel erg vergelijkbaar. Al is dat laatste geen compliment.

Xpeng zegt met deze auto een “droomauto voor een jongere generatie” te willen creëren. Je zoontje zou deze auto dus boven zijn bed moeten hangen, maar dat zien we nog niet zo snel gebeuren. Maakt ook niet uit, want het zal toch de oudere generatie zijn die ‘m moet kopen.

Als het design je niet over de streep trekt, helpen de specificaties wellicht. Die zijn namelijk niet misselijk. De Xpeng maakt gebruik van een nieuw platform met 800V-technologie en krijgt een range van maar liefst 755 km.

Dat is waarschijnlijk niet de WLTP-range en zeker niet de praktijkrange, maar alsnog klinkt het veelbelovend. Met een WLTP-range van dik boven de 600 km troeft de Xpeng G6 alsnog de Model Y Long Range af. Die heeft namelijk maar een schamele 533 km range.

Xpeng zegt nog niks over het vermogen, maar daar was eerder al wat over gelekt. De instapversie van de Xpeng G6 krijgt één elektromotor die goed is voor 297 pk. Deze kan gecombineerd worden met twee verschillende accupaketten. In de topversie krijg je er nog een tweede, 191 pk sterke elektromotor bij.

De Xpeng G6 is ontwikkeld voor de Chinese, Amerikaanse én Europese markt. De kans is dus vrij groot dat de auto ook in ons land leverbaar wordt. Het beestje krijgt hier wel een andere naam, want Xpeng zegt er expliciet bij dat de naam G6 alleen voor China is. Dan weet je dat alvast.