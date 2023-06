Opel Astra (K) 2015-2022 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Opel Astra (K) 2015-2022.

Deze keer duiken we voor ons occasion aankoopadvies in de Opel Astra (K). Nou is het niet zo dat er al er ook een Astra A, B, C etc. is. Er waren vijf generaties van de roemruchte voorganger, de Opel Kadett. Die kwam in 1936 al op de markt en trapt af met de A. Na de Kadett E nam Opel afscheid van die naam en kwam het merk met de Astra F. Nou tellen ze qua alfabet ongeveer door en met wat goochelwerk komen we op de zevende generatie van de Astra. En die is dus vandaag het onderwerp.

In 2015 kwam deze K op de markt. Een volledig nieuwe Opel Astra die terugging naar de basis. Iets minder premium maar vooral ook een stuk minder zwaar. Ten opzichte van de generatie hiervoor tot wel 200 kilogram lichter. Het koetswerk is een stuk stijver.

Waar de vorige generatie nog een GTC en een OPC in het aanbod had, bleef de range deze keer beperkt tot een vijfdeurs hatchback of een stationwagon. Dus geen sedan, geen cabrio en geen supersnelle uitvoering. In 2019 volgde een kleine facelift, maar ook toen volgde geen snelle versie.

De Opel Astra (K) sleepte in 2016 de titel Car of The Year binnen, dus de verwachtingen zijn hoog. Maar zoals je van ons gewend zijn, doken we in de diepe krochten van het internet om alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij te zetten om aan te denken als je een Opel Astra (K) 2015-2022 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Opel Astra (K) 2015-2022 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Opel Astra (K) 2015-2022 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Qua carrosserie. Even opletten als je parkeert op een helling als het regent. De onderkant van de deuren kan dan nog wel eens vollopen met regenwater.

Het interieur is comfortabel en ruim. De voorruit zit redelijk ver van je af en je hebt goed zicht. De stoelen zijn comfortabel en de auto is dan ook een prettige reisgenoot.

Online komen we een probleem tegen met de geur van uitlaatgassen in het interieur. potentieel ongezond, dus iets wat direct moet worden aangepakt. Oorzaak is een klem waarmee het roetfilter aan de turbocompressor is bevestigd. De klem moet iets verplaatst en goed aangedrukt worden en vooral strakker aandraaien. Dan is het probleem uit de wereld.

Onderstel

Het onderstel dan. Let op geluiden bij de voorophanging. Ook bij lage kilometerstanden wordt hier online over geklaagd. Na de facelift is de ophanging verbetert, maar zeker als je in de markt bent voor een exemplaar van voor 2019 een puntje om je oor te luister te leggen tijdens de proefrit.

Rij een paar drempels over en neem een paar hobbels tijdens de proefrit. Het probleem is meestal de onderste draagarmbus.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. De Astra is er als handbak en als automaat. Bij die automaat-pook kan het voorkomen dat de pook vastzit in de R, waardoor de motor niet start. De precieze oorzaak is niet bekend, maar er schijnt een trucje te zijn om het op te lossen, maar niet fijn natuurlijk.

Zelfs auto’s met lage kilometerstanden kunnen al last hebben van versleten koppelingen, goed uittesten tijdens de proefrit dus! Sommige modellen uit 2017 hebben soms last van “klevende” koppelingspedalen. Die komen dus langzaam terug omhoog.

Elektronica

Dan over de elektronica. De Astra was aardig bij de tijd. Apple Carplay en Android Auto zitten er op en na de facelift was het de eerste Opel met een digitaal instrumentarium. Helaas vinden we online wel de nodige opmerkingen en klachten over de elektronica.

Controleer tijdens je proefrit of jouw mobiele telefoon goed verbinding kan maken met het infotainment systeem. Online worden hier problemen mee gemeld. Even checken hoe het met jouw telefoontje zit dus.

Zo wil het navigatiesysteem nog wel eens weigeren. Had de Opel Astra J ook last van, die wilde nog wel eens bevriezen. De auto compleet uitzetten wil dan wel eens werken en anders de accu los koppelen. Zit overigens achterin de bagageruimte.

Die accu heeft overigens ook nog wel eens last van vocht. Dat komt dan via het linker achterlicht en een slecht werkende rubberen afdichting bij de accu terecht. Het dashboard, de climate control en het hele infotainment systeem hebben er dan geen zin meer in. Even lekker drogen helpt wel, maar is geen definitieve oplossing. Beter is om de bron van de lekkage precies op te snorren en het lek te verhelpen.

Nog meer elektronische malheur vinden we bij weigerende startmotoren. Die kan zelf kapot zijn, maar veel voorkomend is een defect relais in de zekeringskast. Ook een defecte koppelingspedaalschakelaar veroorzaakt nog wel eens startproblemen. Dit zijn allemaal geen grote of dure problemen, maar kunnen wel veel ongemak veroorzaken.

Bij vochtig weer schijnen verkeersbordherkenning, de noodremhulp en de grootlichtassistent soms niet te werken. De oorzaak hiervan is meestal condensvorming op de voorruit die de werking van de camera aan de voorkant in de weg zit.

Als je op het display een melding krijgt dat je stuurslot defect is en zelfs na het afsluiten het dashboard actief blijft is er een softwareprobleempje in de stuurkolom. Wat we ook online tegenkomen is dat bij het verlaten van de auto de infotainment en het dashboard niet uitgaan. Zelfs na het op slot doen van de auto blijft de muziek dan vrolijk doorspelen. Mega irritant natuurlijk. We lezen op een forum van een gebruiker die als record zes keer zijn auto heeft afgesloten en portieren open en dicht heeft moeten doen voor alles uit ging.

De Opel Astra (K) was voorzien van de Onstar conciërge faciliteit die je allerlei wetenswaardigheden over je auto kon vertellen. Koop de Opel Astra (K) niet voor dit systeem want de functie is in 2020 beëindigd en werkt dus niet meer. Geen reden tot aankoop dus.

Klacht die we online nog tegenkomen is dat de automatische koplampen erg snel of juist langzaam aangaan. Door de schaduw rijden is soms al genoeg en anderen klagen juist dat het tot halverwege een tunnel duurt voor de lichten aangaan. Andersom duurt het echter lang voor ze weer uit gaan. Niet echt een groot probleem natuurlijk, meer een irritatie, maar veel voorkomend op het internet.

Ook de parkeersensoren worden als veel te actief ervaren. Elke vlieg die voorbijkomt activeert de vrij harde piep. Ook als je bij het verkeerslicht staat en er komt iemand dicht achter je staan beginnen de achtersensoren te piepen. Gevaar is dat je de parkeerhulp op die manier minder serieus neemt.

Optie was het botswaarschuwingssysteem. Collision warning. Moest je flink voor betalen, maar we lezen heel veel klachten over dit systeem. Het waarschuwt voor botsingen terwijl er helemaal niets voor de auto zit. Niet veel aan te doen, het werkt kennelijk gewoon niet zoals het moet. Wel balen als je daarvoor diep in de buidel hebt getast en het alleen maar voor irritatie zorgt.

Motoren

Motorisch heeft elke Opel Astra (K) een turbo onder de kap. De instapmotor is de 105 pk sterke driecilinder met turbo. Eén trede hoger op de ladder staat een nieuwe viercilinder 1.4 Turbo met aluminium blok, directe inspuiting en 150 in plaats van 140 pk (vorige generatie).

Daarnaast is er een 1.6 Turbo met 200 pk en het was nog dieseltijd, want er is al meteen een 1.6 CDTI met 110 pk en 136 pk. In 2018 kwam daar een 160 pk sterke diesel bij en een exotische 1.4 turbo op aardgas die op die brandstof 30 pk inlevert ten opzichte van de 1.4 die alleen benzine drinkt.

De 1.0 driecilinder wil nog wel eens slechter gaan lopen. De oorzaak is een stekker die in de drukregelaar van de brandstofpomp zit. Als die niet goed vast zit veroorzaakt die de slechte loop. Die stekker moet dan goed vast gedrukt worden en het probleem is verholpen.

Nog een waarschuwing voor de 1.2 liter driecilinders van de schappen van Stellantis. Geen zwak punt die op het conto van Opel komt, maar een kwestie van onderhoud is. Het is belangrijk dat deze motor de juiste specs qua motorolie krijgt. Gooi je goedkope standaard olie in de motor dan kan dat de distributieriem aantasten. Vezels van de riem kunnen dan inwendig verstoppingen veroorzaken met als gevolg zware en onnodige motorschade. Kijk of je er achter kunt komen waar de auto in onderhoud is geweest. Als dat is bij een dealer of garage die onderhoud uitvoert volgens fabrieksvoorschriften zou dit goed moeten zitten. Je kunt dit niet makkelijk controleren natuurlijk.

De 1.4 turbo wil boven de 2.500 toeren nog wel eens hikken tijdens het accelereren. Een update van de motorsoftware moet soelaas bieden voor dit probleem. Even goed gas geven dus tijdens de proefrit. Ook worden bij deze motor zuigerproblemen gemeld.

De 1.6 CTDI is een motor om in de gaten te houden. Hij is voorzien van een distributieketting waar je wellicht van zou verwachten dat hij onderhoudsvrij is. Helaas komt het nogal eens voor dat hij opgerekt is. Het probleem kan zich al voordoen na zo’n 4 a 5 jaar. Als je bij de koude start ratelende, klappende of slepende geluiden hoort. Meteen actie ondernemen, want de timing kan verspringen en het gevolg kan zware motorschade zijn. De kettingspanners en tandwielen moeten dan ook vervangen.

Benzine

1.0 liter driecilinder 105 pk (tot 2019)

1.2 liter driecilinder 110 pk (vanaf 2019)

1.2 liter driecilinder 130 pk (vanaf 2019)

1.2 liter driecilinder 150 pk (vanaf 2019)

1.4 liter viercilinder 150 pk (na 2019 alleen in combinatie met CVT-bak)

1.6 liter viercilinder 200 pk (tot 2019)

Diesel

1.5 CTDI 105 pk (vanaf 2019)

1.5 CTDI 122 pk (vanaf 2019)

1.6 CDTI 110 pk (tot 2019)

1.6 CDTI 136 pk (tot 2019)

1.6 CDTI Bi-Turbo 160 pk (2018-2019)

Aardgas

1.4 turbo CNG 120 pk (vanaf 2018)

