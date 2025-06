Deze all-seasonbanden zijn levensgevaarlijk!

De nieuwe bandentest van de ANWB wijst uit welke banden je wel en – belangrijker nog – welke je vooral niet moet kopen.

Er zijn bepaalde dingen waar je gewoon niet op moet besparen. Banden bijvoorbeeld. Toch zijn er mensen die gewoon de goedkoopste banden kiezen, met alle risico’s van dien. Uit een gloednieuwe bandentest van de ANWB blijkt welke banden je écht moet vermijden.

Test all-seasonbanden

In de test draait het om all-seasonbanden in de maat 225/45 R17. Dat is bijvoorbeeld een maat die je kunt monteren onder een Volkswagen Golf, wat in dit geval de testauto was. De banden zijn getest op droog wegdek, nat wegdek en op sneeuw en ijs. Verder zijn onder meer de slijtvastheid en het verbruik meegenomen in het oordeel. Veiligheid weegt echter het zwaarst: als een band slecht scoort op veiligheid wordt dit niet gecompenseerd door goede milieueigenschappen.

Onveilig

Er zijn in totaal 16 banden getest, waarvan er twee echt gevaarlijk bleken te zijn. De Arivo Carlorful A/S en de Petlas Multi Action PT565 scoorden beide een 1. Dat is niet best… De Arivo werd als onveilig beoordeeld op nat wegdek, terwijl de Petlas onveilig bleek op winters wegdek.

Deze banden kosten respectievelijk €90 en €100, terwijl je voor slechts een tientje extra de Viking FourTech Plus hebt. Dat is een band die gewoon een voldoende scoorde (6,3). Je gaat dus gewoon je leven op het spel zetten om een tientje te besparen.

A-merk zakt door het ijs

Aan de bovenkant van het scorebord vinden we – niet geheel verrassend – de bekende merken. De top 3 wordt gevormd door Goodyear, Pirelli en Bridgestone. Toch was er ook een A-merk dat (figuurlijk) door het ijs zakte, namelijk Vredestein. De Vredestein Quatrac Pro+ kreeg een 5,2, oftewel een onvoldoende. Dat kwam vooral door de matige prestaties op droog wegdek.

Uitslag

Voor de volledigheid hieronder de volledige uitslag:

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3: 7,7 Continental AllSeasonContact 2: 7,7 Pirelli Cinturato All Season SF 3: 7,5 Bridgestone Turanza All Season 6: 7,5 Michelin Crossclimate 2: 6,7 Dunlop All Season 2: 6,5 BFGoodrich Advantage All-Season: 6,5 Viking FourTech Plus: 6,3 Vredestein Quatrac Pro+: 5,2 Barum Quartaris 5: 5,1 Nexen N’Blue 4Season 2: 5,1 Superia Ecoblue2 4S: 5,1 CST Medallion All Season ACP1: 3,1 APlus AS909: 2,8 Arivo Carlorful A/S: 1 Petlas Multi Action PT565: 1

De ANWB concludeert verder dat all-seasonbanden steeds beter worden. Zo scoort de Pirelli op droog wegdek op het niveau van een goede zomerband. De Continental is de beste all-rounder, want die scoort onder alle weersomstandigheden goed. Dit is mooi voer voor de aloude discussie: to all-season or not to all-season?

Bron: ANWB