Koop geen gewone autobanden voor je caravan

Koop geen bestelauto of personenautobanden voor je caravan: die zijn te goed. Aldus een caravanbanden test.

Banden shoppen voor je auto. Ik heb er altijd wel lol in. Maar ik kan me voorstellen dat het voor een caravan een stuk saaier is. Want dan gaat het opeens niet meer over lekker sturen, indrukwekkende snelheidscodes en de beste combinatie van driften én grip.

Toch zit er een hele wereld achter. Wat je vooral niet moet doen is zomaar banden kopen en denken dat dure, banden die je kent van personenauto’s ook wel geschikt zijn voor je caravan. Maak die fout niet. Tenzij je vliegende caravans leuk vindt, daarover later meer. Sterker nog, bestelauto of personenwagenbanden zijn eigenlijk te goed voor je caravan. Dat is de conclusie van de ANWB Caravanbandentest 2025.

Caravanbanden: niet sexy, wel noodzakelijk

Caravanbanden zijn anders dan autobanden. Ze zijn ontworpen om lang stil te staan zonder vierkant te worden en moeten een hoog gewicht aankunnen. De snelheidsindex is ook niet bepaald indrukwekkend: max 140 km/u. De test benadruk dat deze speciale banden duidelijk verkozen dienen te worden boven reguliere autobanden.

Bestelautobanden: beter, maar duurder

Omdat bestelautobanden zwaardere lasten en hogere snelheden aankunnen, werden ze meegenomen in de test. Ze scoren bovengemiddeld op aquaplaning en grip op nat wegdek. Op droog wegdek laten de bestelautobanden hun meerprijs wel zien: een kortere remweg en minder snel blokkerende wielen, caravanbanden test.

Voor wintersporters werd een allseason bestelautoband getest. Die eindigde in het middenveld zonder onvoldoendes. Prima optie als je de sneeuw in wilt, maar je portemonnee voelt het wel.

Personenautobanden: vliegende caravans

Je zou misschien denken dat de banden van je auto altijd beter zijn. En ja, ze hebben meer grip en een betere wegligging. Maar er zijn andere problemen. Allereerst het draagvermogen, vaak moet je overstappen op een bredere maat met bijpassende velgen. Dat betekent extra kosten maken.

En een verrassende: ze hebben te veel grip. Klinkt gek, maar bij een caravan kan dat juist gevaarlijk zijn. In plaats van glijden over de weg, kan je caravan ineens gaan vliegen. Ziet er heel vermakelijk uit in een caravanrace, maar op de snelweg onderweg naar de vakantie je huis op wielen de lucht ingaan is toch lullig.

Testresultaten

Van de tien caravanbanden in de test scoorden er vier goed. Er is geen keiharde winnaar uitgekozen.

De vier banden die goed scoorden zijn de BK Trailer 203, Linglong Radial R701, Boka Trailer Line FT 02 en de Radar Argonite RV-4T. De conclusie van de Caravanbandentest is dat caravanbanden eigenlijk het beste zijn. En door.