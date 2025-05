Grote broer GR Yaris nu gebouwd in Europa: krijgen wij ‘m?

Toyota verplaatst de productie van de grote broer van de GR Yaris naar Europa, krijgen wij hem voortaan dan ook?

Als één merk qua leuke auto’s in korte tijd van 0 naar 100 is gegaan, is het Toyota wel. Zo’n tien jaar geleden was de leukste auto van het merk de GT86, maar nu kun je naast die kleine coupé een Supra, een opgepepte Yaris en een opgepepte Corolla kopen onder de noemer GR (Gazoo Racing). Een MR2-vervanger en een nieuwe Celica worden ook al dusdanig veel genoemd dat de komst van meer leuke modellen evident lijkt.

GR Corolla

De verdeling is ietwat apart. Zowel wij als Azië als de VS krijgen de Supra, maar de Yaris is dan weer voor ons gereserveerd. In de VS krijgen ze die niet. Maar de 1.6 liter grote G16E-GTS driecilinder met 261 pk die de GR Yaris voortstuwt, krijgt de VS wel als GR Corolla. En die slaat ons continent dan weer over. De reden daarvoor is simpel: in de VS kennen ze de Yaris niet, dus kon de Corolla makkelijker als platform dienen. En in Japan hoef je niet te kiezen: de 300 pk sterke Corolla staat daar naast de Yaris.

Productie verplaatst naar Europa

Mocht jij nou de Corolla een toffer model vinden dan de Yaris, dan heb je in Europa een probleem. Dan zal je grijs moeten importeren, ofzo. Toyota lijkt nu met de verplaatsing van de productie van de GR Corolla extra zout in de wonden te strooien. Het Japanse merk is namelijk druk bezig geweest om de assemblage van de GR Corolla te verplaatsen, van Aichi in Japan naar de grootste Toyota-fabriek in het Verenigd Koninkrijk in Burnaston. Waarmee de GR Corolla dus nu op ons continent wordt gebouwd.

Helaas betekent het (nog) niks voor de ambitie om de Toyota GR Corolla hier te leveren. Toyota gaat nog uit de doeken doen waar de nieuwe GR Corolla precies gebouwd gaat worden, maar voor nu is de beslissing vooral om het productieproces te stroomlijnen. Alle niet voor Azië bedoelde Corolla’s worden gebouwd in Burnaston, dus het GR-ificeren van een standaard Corolla gebeurt zo in dezelfde fabriek. Bovendien omzeilt Toyota zo op een vrij makkelijke manier de importtarieven voor de VS: voor auto’s gebouwd in Japan is de heffing 25 procent, in het VK gaat het om 10 procent.

Er is dus nog niet volledig een deksel gedaan op het idee om de markt voor de Toyota GR Corolla uit te breiden, maar het lijkt weinig te maken te hebben met de verplaatsing van de productie. Ergens wel jammer, want zo’n enorm dikke Corolla lijkt ons -ondanks waarschijnlijk een fikse BPM-boete- een leuk idee.