Gelimiteerde GR Yaris goedkoper dan Nederlandse GR Yaris

Met een historische knipoog heeft Toyota iets leuks gemaakt van de GR Yaris!

Alles wat een beetje sportiviteit ademt en leuk is krijgt een klap aan BPM in Nederland. Ook de Toyota GR Yaris is daar helaas het slachtoffer van. De leukste hot hatch in het B-segment (want ja, hoeveel keuze heb je nog) kost bijna 100.000 euro voor de Performance. Enerzijds lachwekkend, anderzijds iets om tranen in je ogen van te krijgen.

Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition

We leggen die achterlijke prijs maar even naast ons met deze nieuwe Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition. Een speciale editie voor de Italiaanse markt met een toffe knipoog naar het verleden. Het is 51 jaar geleden dat Toyota de eerste overwinning wist te behalen in het World Rally Championship (WRC). Vandaar deze editie, waarvan er geheel toepasselijk slechts 51 stuks van gemaakt worden.

Feitelijk is het een GR Yaris met het Performance-pakket en wat stickertjes. De auto is wit van kleur, de rode stickers zijn een verwijzing naar de Toyota Corolla 1600 Coupé rallyauto uit 1973. Het was de Press On Regardless Rally in de Amerikaanse staat Michigan waar de Corolla als winnaar over de streep kwam.

Naast de rode sticker zijn er de nodige badges te vinden in het interieur. Tevens zijn de 18 inch gesmeden wielen uitgevoerd in het Heritage Gold. Ze rollen op Pirelli P Zero Trofeo R-banden. Dit zijn semi slick banden. Nu nog leuk met de zomerse temperaturen in Nederland. Zodra de temperatuur onder de 15 graden duikt zijn deze banden een stuk minder grappig om te rijden. Laat staan als het regent.

Naast het Performance pack is ook het Tech Package toegepast op de Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition. De auto is verkrijgbaar met handbak (zoals het heurt), of met de achttraps automaat voor de luie honden onder de Italianen.

Toyota Italië zet de speciale editie voor 67.500 euro in de prijslijsten. Ja, een smak geld en nog steeds tienduizenden euro’s goedkoper in vergelijking met Nederland. Wie nu een pre-order plaatst á 2.500 euro krijgt VIP-toegang tot het TGR Italy seizoen in 2025, een rondje in een raceauto met coureur, een unieke cover voor de auto en kleding van Gazoo Racing. Dat is nog steeds goedkoper dan een Nederlandse GR Yaris. Koop er een nieuwe Dacia Duster bij en je bent nog steeds voordeliger uit. Kga maar in Italië wonen denk ik.