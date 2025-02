Toyota vernieuwt de grote broer van de GR Yaris

Komen dezelfde aanpassingen ook naar de GR Yaris?

Uit praktisch oogpunt is het eigenlijk best vreemd dat de Toyota GR Yaris hier wel wordt verkocht en de GR Corolla niet, terwijl dat model in Japan gewoon verkrijgbaar is. De over het algemeen lange Nederlandse bevolking moet zich in snelle Yarissen proppen terwijl de veelal minder lang gezette Japanners alle ruimte krijgen in de Toyota GR Corolla. Wij Europeanen zullen wel weer te weinig interesse hebben in een snelle Corolla…

Toyota voert nu wat aanpassingen voor deze markten door op de GR Corolla. Dat wil zeggen dat er een gefacelift model in de verkoop gaat, maar ook dat huidige eigenaren hun GR Corolla bij Toyota kunnen upgraden.

Aanpassingen aan de Toyota GR Corolla

Voorlopig blijven de wijzigingen beperkt tot het interieur. Later – ergens in de zomer van dit jaar – komen er nog meer veranderingen. De vernieuwde Corolla heeft semi-kuipstoeltjes, rode gordels en nieuwe suède bekleding voor het stuur, de handrem en de versnellingspook. Om het pakketje af te sluiten voegt Toyota nog wat zwarte elementen in de cabine. Wie al een GR Corolla van deze generatie heeft, betaalt omgerekend ongeveer € 1.500 om het interieur aan te laten passen.

Circuitmodus en onderhuidse upgrades

De GR Yaris genoot al even van een circuitmodus via een app voor je smartphone. Bij de opgefriste GR Corolla kun je met deze app contact leggen met je auto. Schakel de circuitmodus in en de Toyota activeert anti-lag control, een hogere snelheid waarbij de begrenzer inschakelt en een speciaal beeld op het bestuurdersscherm.

Tot dusver een wat laffe facelift, nietwaar? Nu komt het wel interessantere deel. Onderhuids verbetert Toyota het een en ander aan de Corolla. Denk aan het verstevigen van de stuurkolom en het inruilen van wat bouten voor sterkere exemplaren. Dit moet zorgen voor een beter stuurgevoel en meer stabiliteit op de rechte stukken. Ook de balans moet beter zijn in de vernieuwde GR. Daar zorgen een nieuwe stabilisatorstang, schroefset en nieuwe schokdempers voor.

De onderhuidse updates en de circuitmodus komen dus pas ergens in de zomer van 2025. Wat je betaalt om dit in een bestaande GR Corolla te laten installeren, vertelt Toyota nog niet.

Nog even de specs

Omdat ze zo lekker zijn nog even de cijfertjes. Net als de GR Yaris maakt de snellere Corolla gebruik van de G16E-GTS 1.6-liter driecilinder turbomotor. Het blokkie produceert 304 pk, 400 Nm koppel en stuurt dit naar alle vier de wielen. Op beide assen zitten Torsen-sperdiffs en achterop zijn er dubbele wishbones.

Wie durft, kan een nieuwe Toyota GR Corolla ophalen in Japan voor 5.680.000 Japanse yen. Dat is omgerekend ongeveer € 35.500. Dan krijg je de versie met een zestraps handbak (doen!). Wie schakelen liever overlaat aan de Toyota gaat voor de automaat met acht versnellingen. Deze kost omgerekend ongeveer € 37.000. Liever dit of een gebruikte, extra luxe 560 SEL?