Toyota GR Yaris krijgt een viercilinder middenmotor!

Helaas zit er een addertje onder het gras.

Om verschillende redenen zijn we erg blij met Toyota GR Yaris. Allereerst belichaamt deze Yaris alles dat een hot-hatch zo geweldig maakt. Daarnaast hebben homologatiespecials zoals deze een speciaal plekje in ons hart. Onze affectie voor het GR’etje wordt mede gevoed door de potige 1.6-liter driecilinder. Toch durft Toyota het aan om deze krachtbron te verruilen voor een andere motor.

De controversiële motorwissel zal toch bij veel liefhebbers goed in de smaak vallen. Niet vanwege het wegvallen van de driepitter, maar dankzij zijn vervanger en met name de plaatsing ervan. Je hebt de titel waarschijnlijk al gelezen, dus je weet nu dat er een viercilinder middenmotor in de Toyota GR Yaris komt te liggen. Cool toch!

De motor en zijn doel

Helaas weten we nog weinig van de aandrijflijn. De cilinderinhoud is afgerond 2.0-liter en een turbo zorgt voor wat meer power. Daar houdt de informatie over de motor het wel op. Er ging een geleden een gerucht rond dat Toyota bezig was met een 2.0 viercilinder die 600 pk (!) kon produceren. Kun je het voorstellen: 600 pk in de GR Yaris? Of zou Toyota gewoon de motor uit de Supra lepelen?

Het bewijs dat de driepitter is verdwenen.

De viercilinder middenmotor ligt in het Toyota GR Yaris M-concept. Deze auto toont Toyota op de beurs van Tokio. Later moet dit concept worden klaargemaakt voor de Super Taikyu-raceklasse. Tijdens het racen spaart Toyota de motor niet. Het idee is om de auto zo intensief te belasten dat hij zijn limiet bereikt. Vervolgens krijgt de Yaris een beurt en wordt weer naar buiten gestuurd. Tussendoor geven de coureurs feedback om de GR Yaris nog lekkerder rijgedrag te geven.

Nog meer speciale GR Yarissen

Naast deze race-Yaris brengt Toyota nog twee andere, aangepaste GR Yarissen naar de Tokyo Motor Show. De volgende variant is wederom een GR Yaris speciaal voor op het circuit. En dat terwijl de basis toch gericht is op rallyrijden. Hoe dan ook, Toyota wil ook in Europa langeafstandsracen met de GR Yaris. Daarvoor dient de onderstaande hatchback.

Na zes jaar absentie wil Toyota met deze GR Yaris weer meedoen aan de Nürburgring Langstrecken Serie. De GR Yaris wordt ingeschreven bij het Toyota Gazoo Rookie Racing-team en heeft de nieuwe automatische versnellingsbak. Dat zie je ook niet elke dag bij, een raceauto met automaat. Volgens Toyota zou dat geen belemmering moeten vormen om handgeschakelde concurrenten bij te houden.

Tot slot een – hoe gek het ook klinkt – normale GR Yaris. Zie jij de verschillen? Toyota heeft deze Yaris naar eigen zeggen ”voorzien van performance aerodynamica-onderdelen”. Coureurs hebben hun feedback gegeven en daar is deze bodykit uit gekomen. De aanpassingen moeten al deze problemen oplossen. De nieuwe onderdelen bestaan onder andere uit een actieve achtervleugel en wat meer luchtbegeleiders op de voor- en achterbumper. De speciale Yaris zal er vast niet goedkoper op worden.