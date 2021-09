Grote goedkope kilometervreter (7K) – Autoblog Advies

Voor het advies van vandaag gaan we op zoek naar een grote goedkope kilometervreter.

Hoeveel ‘auto’ kun je kopen voor weinig geld? En hoe kun je dan de running costs een beetje beheersbaar blijven. Het is een vraag die we vaak krijgen. In het geval van Laurens is dat niet heel erg anders. Alleen was hij wel ietsje specifieker en veeleisender. Laurens heeft jarenlang dezelfde werkgever gehad, maar moest vanwege corona-perikelen toch even verder kijken naar een andere baan, ook al mocht dat niet van Ferd, Mark en Jeroen.

Gelukkig deden zich ook voldoende kansen op, waardoor Laurens nu een compleet andere baan heeft gevonden. Dat betekent dat hij veel meer moet gaan rijden. Nu doet hij dat met de vijfdeurs Suzuki Swift van zijn vrouw, omdat Laurens zijn leaseauto (Mazda CX-5) moest inleveren.

Maar Laurens gaat meer dan 50.000 kilometer per jaar rijden. Dus hij heeft wel iets nodig waarmee hij een beetje kilometers kan vreten. Daarbij moet het een grote goedkope kilometervreter worden waarmee alles gedaan kan worden, zoals de weekendtrips en vakanties. Laurens heeft al zitten rekenen en het moet sowieso een diesel worden. Over twee jaar staat er immers minimaal een ton extra op de klok, wat een drastische impact heeft op de inruilwaarde. Daarbij is Laurens aan het sparen voor zijn droomauto (een SL55 AMG), dus het moet iets zijn met minimale kosten.

De wensen en eisen voor een grote goedkope kilometervreter kun je hieronder vinden:

Huidige auto / vorige auto’s Mazda CX-5 (lease) / Suzuki Swift 5dr (privé) Koop/Lease Vorig lease, nu koop Budget 5 tot 7 mille Jaarkilometrage 50.000 km, waarschijnlijk zelfs meer Brandstofvoorkeur Diesel lijkt mij het goedkoopst Reden aanschaf Tijdelijk even goedkoper rijden Gezinssamenstelling Drie kinderen (en mijn vrouw natuurlijk!!) Voorkeursmodellen ben te spreken over Japans, Mercedes vind ik ook gaaf, niet meer dan 2 ton op de klok graag en niet al te oud No-go modellen Probeer geen Alfa 159 aan te smeren! Auto’s met erg weinig vermogen, krappe auto’s (oftwel niet die oude 159 duurtester!!)

Let op: Duits en premium wordt snel erg duur

Duitse auto’s zijn gewild en Premium auto’s al helemaal. Je ziet dus dat Duitse premiumauto’s lang erg prijzig zijn. Voor 7 mille kun je op zich wel het een en ander vinden. Een nette C220 CDI uit 2007 of 318d uit 2008 moet wel lukken. Die zijn bijna zonder uitzondering erg kaal, krap en niet gezellig. Als het er dik uitziet, is het vaak imitatiespul dat erop geplakt is. Ook moet je gewoon rekening houden met hogere kosten om het rijdend te houden. Het is geen garantie, maar voor 7 mille zit je misschien net even te krap als het ook echt betrouwbaar moet zijn. En we gaan ervan uit dat je wel een beetje met wat luxe onderweg wilt zijn.

LET OP: Japans is niet altijd betrouwbaar

Tijdens de zoektocht naar een grote goedkope kilometervreter kwamen we twee auto’s tegen die normaal gesproken als zeer betrouwbaar worden ervaren. Dat zijn de Subaru Legacy en de Lexus IS. Speciaal voor de Europese markt werden er ook diesels gemaakt. Het zijn beide enorm fijne auto’s, maar beide dieselmotoren zijn bij lange na niet de beste in hun soort. Als het rijdt, rijdt het geweldig. Met name de Lexus IS220d is een fijne, vlotte en zuinige auto. Het is met deze auto precies zoals met TFSI-motoren.

Kijk even goed wat er al vervangen is en wat voor onderhoud is uitgevoerd. In beide gevallen moet je even goed kijken wat er al aan versleuteld is en door wie. Kijk niet gek op als er al een revisie of zelfs vervanging van het blok heeft plaats gevonden. De Lexus is een geweldige rijdersauto, maar wel een tikkeltje krap. De Subaru Legacy heeft meer ruimte, maar is ietsje minder verfijnd. In beide gevallen kun je er wel een goede koop aan hebben, want de prijzen zijn zeer schappelijk (met een reden, dus!)

Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Comfortline Business (B6)

€ 6.950

2010

190.000 km

Ja, we kunnen het heel erg moeilijk maken, maar koop een Passat. Gewoon de netste Passat die je kunt vinden in het budget. We noemen het weleens een Passaai (haha) en het zijn sjoemeldiesels. Maar onder aan de streep valt er veel voor te zeggen. Ze zitten heel erg fijn, het interieur is zeer keurig en de kofferbak is enorm. Er mag een flinke kar achter en je kan nog spullen op het dak gooien. Om te rijden zal de Passat niet zo snel je broek in lichterlaaie zetten.

Maar dat is is niet erg, de Passat is vlot, erg zuinig laat eigenlijk nergens grove steken vallen. In het budget kun je het beste kijken naar een compleet uitgerust pre-faceliftmodel dan naar een kaler later exemplaar (die er gek genoeg bedaagder uitzien dan het oudere type). Een voordeel van een Volkswagen is dat onderdelen bij de bakker te koop zijn en dat iedereen eraan kan sleutelen. En over twee kun je ‘m nog altijd verpatsen aan een beginnend taxichauffeur.

Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium

€ 6.495

2012

190.000 km

Aanvankelijk wilden we roepen: Volvo V70! Maar dan heb je nog best hoge running costs. Daarbij val je net tussen wal en schip qua model. Ja, een tweede generatie past prima in het budget, maar ook die hebben vaak veel kilometers gelopen. De derde generatie is nog mooier (vooral het interieur), maar die hebben zo ook hun issues. Daarbij zijn de auto’s in technisch opzicht gelijk aan de Ford Mondeo. Misschien wel de beste grote goedkope kilometervreter. En dan rijdt een Mondeo domweg beter.

Een fijnere besturing, prettiger onderstel en lager gewicht zorgen voor een dynamisch karakter, zonder dat het ten koste gaat van het comfort. Er zijn voldoende ex-lease exemplaren in omloop die je voor een appel-en-een-ei oppikt. Zorg wel dat je voor de 2.0 TDCI (een PSA-diesel) gaat en niet voor de 1.6, die al helemaal goedkoop zijn. Qua ruimte zijn het toppers, bovendien. Er is dus eigenlijk geen reden om er geen een te kopen. Let wel even op roest, zeker met vroegere exemplaren. Andere aandachtspunten lees je in het Mondeo aankoopadvies.

Opel Insignia 2.0 CDTI EcoFlex Design Edition

€ 6.950

2013

180.000 km

Net als de Ford Mondeo is de Opel Insignia een auto die dit soort lijstjes vaak haalt. Dus ook deze van een grote goedkope kilometervreter. In dit geval moet je deze grote Opel ook absoluut overwegen, want het is een tamelijk briljante auto. Vaak krijgt de Insignia de naam ‘te zwaar’ te zijn, maar qua formaat is het meer een Audi A6 dan Audi A4. En dan loopt het gewicht keurig in de pas. Ja, het dashboard is geen Audi, maar het is op zich keurig met een meer dan prettige zitpositie. De Insignia is niet zo’n fijn rij-ijzer als de Ford Mondeo, maar op de snelweg kent de Insignia bijna geen gelijke.

Het is een solide tank waarmee de kilometers moeiteloos onder je doorglijden. Als je kijkt naar value-for-money, dan is de auto bijkans onverslaanbaar. In het budget zijn er voldoende exemplaren te vinden met flinke uitrusting en relatief weinig kilometers. Beter nog dan de Ford Mondeo. Bij de Insignia moet je wel even opletten welke transmissie je hebt (de M32 kan kuren vertonen), maar de meesten zijn inmiddels gereviseerd. Lees hier het Insignia aankoopadvies.

Peugeot 4007 HDI GT 2.2 HDI

€ 6.900

2008

160.000 km

Misschien wel de beste auto als grote goedkope kilometervreter is deze Peugeot 4007. Deze crossover heeft niets te maken met de Peugeot 407, een auto die best wel matig in elkaar werd geschroefd. De Peugeot 4007 is in feite een Mitsubishi Outlander, een auto die best wel goed in elkaar is geschroefd. Als blijkt dat dit niet zo is, kun je de verantwoordelijke zo opsporen, want het is een Nederlands product! De HDI-motor is op en top Frans en dat is een goed punt. Peugeot-diesels zijn namelijk op een 1.6 HDi 16v na bijzonder puik. Niet alleen qua betrouwbaarheid, maar ook als het gaat om manieren en krachtsontplooiing.

Tegenwoordig zijn we nog veel meer gewend, maar in zijn tijd was de 2.2 één van de fijnere viercilinder dieselmotoren op de markt. De DW12-motor levert 380 Nm en meer dan 150 pk, meer dan voldoende voor prima prestaties. Dat het geen Franse auto is, merk je aan het chassis. Dat is niet van het hoge Franse niveau dat we gewend waren destijds, maar het is zeker niet slecht. Het grootste nadeel is dat niemand van de auto heeft gehoord en je hem maar met moeite kwijt raakt. Uiteraard is een Mitsubishi Outlander of een Citroën C-Crosser ook een optie.

Chrysler 300C CRD Limited (LE)

€ 6.950

2009

200.000 km

“Ja, dit is gewoon een oude Mercedes!”. Precies! En dat is een mooi compliment! De Chrysler 300C is nog altijd een bijzondere auto. Het model wordt (in iets andere vorm, dat wel) gebouwd tot de dag van vandaag. Dankzij de goed gekozen verhoudingen is het net een vierdeurs Muscle Car. Dat geldt sowieso voor het interieur, want dat is duidelijk géén Mercedes. Nu is het zo dat iedereen benadrukt hoe knakig het is, waardoor het stiekem best wel meevalt.

De meeste exemplaren zijn namelijk best aardig uitgerust. Welke uitvoering van deze grote goedkope kilometervreter je ook hebt, die OM642-diesel van Das Haus is een geweldige motor. Qua karakter past die motor misschien nog wel beter bij de auto dan de Hemi V8. Als het om koppel gaat, scheelt het overigens niet zo veel tussen die twee. Qua verbruik wel. Maak je zelf geen illusies, overigens. Waar je met een Mondeo met gemak 1 op 16 kan halen, mag je hier blij zijn als je 1 op 13 haalt. In het budget zijn ze net te vinden (tenzij je stratosferische kilometerstanden geen probleem vindt).

Yolo: Citroen C5 2.7 HDi Exclusive

€ 6.950

2009

160.000

De Citroen C6 is misschien wel een van de laatste karakteristieke auto’s gemaakt in zijn klasse. Een ware individualist. Niet vanwege je leer- of sportpakketje, maar omdat je een zeldzame auto rijdt die bewust niet iedereen aanspreekt. Deze auto is Franser dan Gitanes, Pierre Gasly, Ligier en Emmanuelle Petit bij elkaar. Ja, de frontoverhang is enorm, maar dat was bij Charles de Gaulle ook het geval. En De Gaulle reed ook een Citroën. Naast de bijzondere styling zijn er nog een paar verademingen.

Alles is op comfort afgestemd. Dat is enorm prettig, te veel auto’s hebben faux-sportieve inborst, waardoor ze eigenlijk waardeloos zijn als luxe slee én als circuit-tijger. De motor is een 2.7 PSA V6 met 207 pk die uitstekende prestaties biedt. Wel is het zaak om de auto in topstaat te houden. Dat is vrij prijzig, maar met dit soort auto’s verslonzen en het gaat hard achteruit. Als je wilt, is er ook een 2.2 HDI met handbak. Misschien wel Franser dan een dikke V6, maar als je gaat genieten, doe het goed. Een luxe slee met viercilinder is als een Big Mac Menu met Cola Light.

