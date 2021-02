Autoblog advies: allround vierseizoens-cabrio - Autoblog.nl

We gaan op zoek naar een allround vierseizoens-cabrio met een zelfontbrander onder de kap.

Je hebt soms van die auto-categorieën waarvan je denkt: waarom zijn die er überhaupt? De tweedeurs stationwagon, de shooting brake of de fullsize MPV. Meestal enorm overbodig en vreemd, maar in specifieke gevallen verrekte handig en worden ze juist enorm gewaardeerd. Voor vandaag hebben we er eentje voor je: het gaat in dit geval om een heuse Autoblog lezeres: Tessa.

Cabrio en diesel

Ze heeft al een tijdje een nieuwe baan waarbij ze geen leaseauto meer heeft. Jammer, want ze rijdt ook nog eens veel meer dan voorheen. Dat komt omdat het kantoor verder weg is en omdat ze privé meer kilometer maakt. Een eenvoudige schatting leert dat ze zo 35.000 per jaar rijdt. Tessa en haar man hebben geen kinderen, dus een grote achterbank is nog niet nodig. Het liefst heeft Tessa een cabriolet. Jaren geleden mocht ze in de BMW Z3 van haar vader rijden en eigenlijk wil ze weer een open auto, maar het moet ook een diesel zijn.

Kortom, een bijzondere combinatie. Is er iets te kiezen? En wat moet ze kiezen. Het hoeft niet een extreem snelle auto te zijn, maar wel een beetje vlot. Het verbruik moet echter niet te hoog zijn, anders heeft het geen zin om een diesel te kiezen. Liever 1 op 18 dan 1 op 13, zeg maar.

De wensen en eisen van Tessa kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige auto’s Golf GTE (lease) Koop/Lease Koop Zakelijk/Privé Beide Budget Zo rond de 25.000, maar minder mag absoluut Jaarkilometrage Minimaal 35.000, waarschijnlijk wel meer Reden aanschaf nieuwe auto Meer kilometers, geen leaseauto meer Gezinssamenstelling Getrouwd, geen kinderen Voorkeursmodellen Audi, Mini, Volkswagen No-go Benzine of heel dorstige diesels

BMW 420dA Cabrio Luxury Line (F33)

€ 24.750

2014

145.000 km

We beginnen met de meest verstandige optie in de zoektocht naar een vierseizoens-cabrio. Dat is in dit geval de BMW 420d Cabriolet. Het model is pas net vervangen, dus je rijdt er nog behoorlijk fris bij. Zeker als je je bedenkt dat deze 4 Serie een stuk mooier is dan de nieuwe. De aandrijflijn is uiterst puik te noemen. De 2.0 diesel biedt een goede combinatie tussen prima prestaties en een aangenaam verbruik.

Het dak moet je ding zijn: het is een hardtop, wat op zich handiger is dan een stoffen dak. Aan de andere kant is zo’n soft-top juist de charme van een cabriolet. Het interieur is eveneens keurig voor elkaar, alhoewel niet alle 4 Series even compleet zijn uitgerust. Nadeel: in het budget zijn ze bijna niet te vinden en ze zijn flink aan de prijs. Ook heb je te maken met exemplaren met vrij veel kilometers.

Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI Ambition S-Line (8V)

€ 23.950

2015

65.000 km

In principe schreeuwt dit vraagstuk om een Audi A5 Cabriolet en het is misschien wel de beste keuze in de categorie allround vierseizoens-cabrio. Toch breken we eerst even een lans voor de Audi A3 Cabriolet. Ten eerste rijdt de A3 iets prettiger: aanzienlijk lichtvoetiger met een iets fijnere besturing en met hetzelfde vermogen is de auto ook iets sneller. De A3 is ook iets stijver en beduidend moderner, iets dat je ziet aan het infotainmentscherm. De ruimte is niet overdadig, maar wel beter dan in de BMW 2 Serie Cabriolet.

Ten opzichte van de A5 Cabriolet scheelt het niet eens zo gek veel. Bij deze auto is het wel een beetje afhankelijk of de vorige eigenaar geld heeft uitgegeven aan opties, want af-fabriek kun je de standaarduitrusting het best omschrijven als ‘karig’. Aan de andere kant, een setje wielen scoor je zo en voor leder achteraf inbouwen is tegenwoordig ook niet zo’n issue.

Mercedes E220 CDI Cabriolet Avantgarde AMG Line

€ 22.500

105.000 km

2012

Mercedes leverde deze auto met maar liefst 3 dieselmotoren. Dit is de instapper. Waarom niet een dikkere doen? Simpel, de E-Klasse nodigt op een positieve wijze niet uit tot een sportief stukje sturen. Het is een auto waarin je lekker kunt gaan onthaasten. De vierseizoens-cabrio met ster op de neus haalt op zijn sloffen 200 km/u, dus je bent zeker geen rijdende chicane. De 2.1 liter dieselmotoren zijn vrij zuinig. In het budget zijn er enkele exemplaren te vinden. Maakt niet de fout door een ‘350’ te kiezen met enorm veel kilometers.











De kosten om het rijdend te houden schieten dan omhoog, terwijl je met de vierpitter juist een mooie mix tussen open Mercedes rijden en geld uitgeven hebt. Ondanks dat er E-Klasse op staat, is het stiekem een C-Klasse platform met E-Klasse aankleding. Op zich is daar niets mis mee, maar verwacht niet een enorm ruime auto zoals de E-Klasse is. Mocht je gehoor geven aan je innerlijke @Wouter en de E220 écht te langzaam vinden, er is nog een E250 CDI.

Opel Cascada 2.0 CDTI Cosmo (A)

€ 20.950

2015

45.000 km

Waarom zou je een vermogen steken in premium Duits als je de Cascada kunt overwegen? De Opel Cascada is een combinatie van Astra en Insignia-componenten. Het geheel is een bijzonder geslaagde auto als je een vierseizoens-cabrio zoekt die je elke dag kunt gebruiken. In principe is er niets wat een A3 Cabrio wél kan de de Cascada niet. Ja, de Opel Cascada is geen lichtgewicht, maar dat mag in deze zoektocht geen verrassing zijn: diesel + cabrio + Automaat is altijd een zware combinatie. De Opel Cascada is dan ook geen dynamische auto.

Het is een uiterst prettige kilometervreter. Zie het imago als een voordeel. Een Audi, BMW en Mercedes zijn bij voorbaat pretentieus. Dat is nu inherent aan een premium automobiel. Met een Opel Cascada maak je een statement door juist niet een premium-statement te maken. Overigens, de Cascada werd in de VS met Buick logo wél als premium verkocht.

Volkswagen Beetle 2.0 TDI 70’s Edition

€ 20.950

2013

60.000 km

We komen nu in de categorie ‘stop maar met zoeken want het wordt mal’. Deze auto is zo specifiek als Marmite op een komijnkaas-tosti, al luisterend naar een Frank Zappa-album, terwijl je het verzamelde werk van W.F. Hermans aan het samenvatten bent. Ofzo. Als je weet dat je die persoon bent, dan kun je deze auto kopen. Je moet namelijk fan zijn van én een Beetle én een diesel én een cabrio. In het budget kun je overigens alle kant uit qua keuze, dat dan weer wel.

De meeste exemplaren zijn erg luxe uitgerust en je vindt ook exemplaren met niet al te veel kilometers. Wel is de mate qua verfijning niet gelijk aan die van de Audi A3, die op een moderner MQB-platform staat. De Beetle staat nog op een Scirocco PQ-platform. Qua rijden is deze Beetle lichtjaren beter dan de oude New Beetle, maar het is zeker geen sportieve auto met dynamische inslag. Het is een typische Volkswagen. Iets dat je kan zien als nadeel of als enorm voordeel. Als vierseizoens-cabrio eigenlijk best geslaagd. Zeker met het dak open heb je écht een open ervaring.

Semi-yolo: MINI Roadster Cooper SD (R59)

€ 19.900

2014

90.000 km

Net als met de Beetle weet je direct of je verliefd bent of absoluut niet. De meeste mensen moeten niets hebben voor deze auto. Het is een enorm specifiek product, namelijk. Het is een MINI Roadster, een tweedeurs versie voor mensen die de Mini Cabrio veel te praktisch en burgerlijk vonden. Aan de andere kant, als het gaat om open voorwielaandrijvers met dieselmotor, is er geen te bedenken die zo leuk is om te sturen. Het is misschien niet de beste allround vierseizoens-cabrio die we zochten.

Ze hebben echt werk gemaakt van het onderstel en dankzij de compacte afmetingen kun je de Mini Roadster enorm goed plaatsen. Maar ja, waarom een kleine, lichte sportieve auto kopen als je meer dan 35.000 km per jaar gaat rijden? Vandaar een Yolo. Qua kosten valt het gek genoeg behoorlijk mee. De auto is relatief licht en de 2.0 dieselmotor is lekker zuinig.

Gewoon deze: Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro (B8-8T)

€ 18.950

2014

80.000 km

We kunnen er lang of kort over praten, maar laat bovenstaande keuzes voor het wat is. De Audi A5 3.0 TDI quattro is namelijk een van de weinige auto’s die echt álles kan. Het is de ultieme auto voor iemand die zoveel mogelijk kwaliteiten in één auto moet hebben. Kortom, een echte vierseizoens-cabrio. De Audi A5 is logger dan de A3, maar wel een stuk comfortabeler met aanzienlijk fijnere stoelen. Het zijn fantastische auto’s voor de lange afstand, precies waarom je een diesel koopt. De 3.0 V6 TDI met 245 pk en 500 Nm is een absolute heerlijkheid. Ja, niet super-zuinig maar gezien de prestaties en fraaie loop maakt het niet uit.

Oh ja: dat koetswerk: de Audi A5 Cabriolet van deze generatie wordt mooier en mooier met de dag. Daarnaast zijn er in Nederland voldoende te vinden en anders staan er veel in Duitsland. Dankzij de vierwielaandrijving (nog echte quattro, geen Haldex-gedoe) kun je er ook mee op wintersport. Sommige hebben zelfs een skiluik! Kortom, gewoon deze . Over 10 jaar rijden we allemaal in nietszeggend witgoed rond, dus kies nu het nog kan even iets leuks!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!