Waar moet ik een occasion kopen? – Autoblog advies!

Als je weet welke occasion gaat kopen, kom je bij punt 2 terecht: bij wie moet je je auto kopen?

Stel: je wilt een auto gaan kopen. Je hebt al een idee van wat je wil. Elke avond check je op Marktplaats wat het aanbod is. Je slaat je favorieten op en je begint alvast met dromen over die stoere crossover, handige stationwagon of praktische hatchback.

Uiteraard valt het je op dat de prijzen uiteenlopen. Soms kan er een flink verschil zitten in de vraagprijs tussen de auto’s. Dit terwijl de kilometers, het bouwjaar en de specificatie niet veel lijken af te wijken.

De reden is niet moeilijk te achterhalen: er zijn natuurlijk verschillen in het type verkoper. Dit is iets dat we logisch vinden en dat al jaren het geval is. Maar waarom is dat zo? En is het alleen maar duurder om het duurder zijn? Is de ene verkoper meer ‘premium’ dan de andere? Of zijn er daadwerkelijke verschillen tussen waar je een occasion moet kopen? Moet je daarom ook weg blijven bij handelaren en particulieren? Of zitten daar juist de pareltjes? En zo kunnen we nog meer vragen stellen. Goed nieuws: die gaan we in dit artikel behandelen.

Occasion kopen bij particulier:

We beginnen met de particulier. De auto kopen van de buurman, of, zoals in ons geval, de auto van de buurman van iemand 150 kilometer verderop. Er zijn voldoende redenen waarom iemand een auto te koop zet. Misschien komt er een leaseauto aan, is er gezinsuitbreiding op komst of is het simpelweg tijd voor een nieuwe auto. Dan kan de particulier zijn auto inruilen of verkopen aan de handel, of zelf verkopen.

Bij een particulier kopen betekent dat je waarschijnlijk bij elkaar over de vloer komt om de auto te bekijken. Ook zul je daadwerkelijk ‘zaken’ met elkaar moeten doen. Mocht je samen tot een verkoop komen, maak even een contract op waarin alles (prijs, voorwaarden et cetera) vermeldt staat.

Voordelen kopen bij een particulier

Laten we maar meteen met het grootste voordeel beginnen: bij een particulier is een occasion kopen verreweg het voordeligst. Vroeger was het hele traject tot bezichtiging erg onduidelijk, maar tegenwoordig niet meer. Ook een particulier kan een mooie fotoserie maken en alle informatie weergeven op Marktplaats-advertentie om zo een goede omschrijving te geven van de auto.

Nog een voordeel is dat je een goede indruk kan krijgen van de vorige eigenaar. In veel gevallen is dat een raadsel, nu kun je de eigenaar ontmoeten. Als je vragen hebt over onderhoud of het verleden van de auto, kan deze je een hoop vertellen. Vroeger was geld overmaken en de auto overschrijven een dingetje, maar tegenwoordig gaat dat online heel erg snel. Je kunt in principe de auto in een kwartiertje betaald en overgeschreven hebben.

Nadelen kopen bij een particulier

Je hebt verreweg het minste zekerheid. Een particulier is niet gespecialiseerd in het verkopen van auto’s en heeft dus niet de ervaring, kennis of materialen in huis om de auto ‘verkoopklaar’ te maken. Je stapt in en rijdt weg, vervolgens ben je op jezelf aangewezen. Ook is het lastiger om garantie te reclameren. Ten eerste heb je geen garantie en als je geen duidelijke afspraken hebt gemaakt, zijn die nadelen voor jou.

Wanneer moet ik een auto bij een particulier kopen?

Als je de beste deal wilt hebben. Houd altijd wat geld achter de hand voor onderhoud en reparaties.

Occasion kopen bij handelaar

De handelaar is zoals de naam al omschrijft, een persoon c.q. bedrijf dat handelt in auto’s. Dit is de tweede stap als bij een particulier kopen net even een sprong te ver in het diepe is. Een handelaar heeft vaak geen groot glazen paleis. Het kan variëren van een kleine loods tot een oud dealer-pand of gewoon een keurige locatie. Sommige handelaren zijn gespecialiseerd in een bepaald merk, type of segment. Een handelaar is bij de RDW aangesloten. Dat zegt overigens niets over de zekerheid die je krijgt: het geeft alleen aan dat hij auto’s kan vrijwaren en eventueel op naam kan zetten. Maar jij kan dat zelf met je telefoon vaak ook. (Als het tenminste al een kentekencard auto is).

Voordelen kopen bij een handelaar

Bij een handelaar heb je wat meer keuze. Als auto A je niet bevalt, kun je altijd nog naar auto B kijken of komt er iets soortgelijks binnen. Bij een handelaar heb je ook net even wat meer zekerheid. Op internet kun je de ervaringen van het bedrijf lezen, iets dat bij een particulier al een stukje lastiger is. Ondanks dat een handelaar duurder is dan kopen bij een particulier, vallen de prijzen relatief gezien erg mee. Vaak wordt er geadverteerd met ‘Meeneemprijs’, maar die is vaak erg laag, maar dat zie je terug aan de niet-bestaande korting of inruilprijs.

Nadelen kopen bij een handelaar

Daar is eigenlijk ook alles mee gezet, want veel meer voordelen zijn er niet. In veel opzichten scheelt het niet veel met het kopen van een particulier. Sterker nog, waarschijnlijk heeft de handelaar in kwestie ‘m ingekocht bij een particulier. Vaak zie je ook dat ze de auto’s overnemen van garages en dealers die geen interesse hebben om de auto zelf te verkopen. Ook hebben veel handelaren geen (echte) werkplaats. In veel gevallen is de garantie niet iets dat echt iets voorstelt. Bij grove gebreken kun je uiteraard wel reclameren en beroep doen op je consumentenrecht, maar dat kan hier lastiger zijn. Kortom, niet echt heel erg veel verschil met een particulier.

Wanneer moet ik een auto bij een handelaar kopen?

Als budget écht een dingetje is. Het helpt daarbij wanneer je zelf erg handig bent. Zowel bij de inspectie als bij onderhoud en kleine reparaties. Ben je bekend met het type auto? Dan kun je de gok nemen. Ook als een handelaar nét die specificatie heeft staan die jij wenst. Er zijn overigens heel veel respectabele handelaren, dus scheer ze niet over een kom. Maar je kan beter te veel opletten terwijl het niet nodig bleek te zijn, dan andersom.

Occasion kopen bij Universele garage

De universele garage staat weer een stapje hoger op de ladder. Soms is er nauwelijks verschil met de merkdealer, simpelweg omdat het merkdealers waren. Tegenwoordig is dat allemaal gecentraliseerd, maar veel lokale merkdealers zijn verder gegaan als universele garage. Er zijn zelfs labels voor dit soort garages. Denk Bosch Car Service of Checkstar (Magnetti Marelli). Een universele garage heeft vaak een showroom en een (grote) werkplaats. In sommige gevallen is de werkplaats primair en wordt er ‘ook wat bijgekocht’. Zo kon mijn Alfa specialist gewoon overleven op mijn 159, daar was geen verkoop verder nodig om financieel rond te komen.

Voordelen universele garage

In principe komen dit soort garages behoorlijk dicht bij de merkdealer. Dit terwijl ze vaak iets goedkoper zijn dan de merkgarage. Ook heb je het voordeel dat je niet meteen een heel eind hoeft te rijden. Dat is met de dealers tegenwoordig wel iets anders. Vaak is de benadering en behandeling net iets persoonlijker, alhoewel veel dealers een compleet aftersales-apparaat er op na houden. Daar staat tegenover dat het kwalitatief niet veel scheelt van de merkdealer. Er zijn vaak strakke richtlijnen waarmee de garages werken.

Nadelen universele garage

In principe eigenlijk niet heel erg veel. je zou kunnen zeggen dat hun ‘focus te breed’ is. Dealers zijn vaak goed in een of hooguit een paar merken. Niet alle merken. Zeker als je een specifiekere auto hebt met bijzondere eigenschappen en onderdelen, kan het een dingetje zijn. Ook zijn de occasions aanzienlijk prijziger dan bij een handelaar.

Wanneer moet ik een auto bij een universele garage kopen?

Het fijne is dat er een deugdelijke werkplaats aanwezig is. Ze hebben de auto waarschijnlijk al van boven en onder bekeken. Als je wilt, mag je zelf de auto ook even op de brug zetten om te bekijken. Ook zien we bij dit soort garages bepaalde garanties die verder gaan dan de Bovag-garantie. Vergeet niet dat de Bovag in dienst staat van de verkopende partij, níet van jouw als consument.

Occasion kopen bij merkdealer:

Al laatste is daar uiteraard de merkdealer. In eerste instantie is de merkdealer voornamelijk gespecialiseerd in nieuwe auto’s. Daarnaast verkoopt de merkdealer vaak ook occasions. Dat zijn bijna altijd auto’s van hetzelfde merk, maar dat hoeft niet per se. Merkdealers vind je vaak op A-locaties en zijn tegenwoordig behoorlijk groot. Flinke showrooms, vaak aparte showrooms voor de occasions en een enorme werkplaats.

Voordelen Merkdealer

Bij een merkdealer staan vaak jongere occasions. Als ze oudere auto’s te koop hebben staan, zijn dat vaak mooie exemplaren. Voor de jongere occasions zijn er vaak occasion-labels. Die geven aan dat je te maken hebt met de crème de la crème van de occasion-wereld. De auto’s zijn vaak op een groot aantal punten gecheckt, goed bevonden en/of gerepareerd. Dan worden ze verkocht met een 12 of 24 maanden garantie die je ook nog eens kunt uitbreiden naar een langere periode, al dan niet in combinatie met een onderhoudscontract.

In veel gevallen zijn het Europese garanties, die op vakantie kun je ook de merkdealer bezoeken en dan kunnen die het mooi onderling regelen. Je hebt als het ware de zekerheid van een nieuwe auto. Ook qua service is dat het geval. Met een beetje mazzel hebben ze een bij de cappuccino een lekker koekje, zoals een Jan Hagel, roombotersprits of kano.

Nadelen merkdealer

Eigenlijk is er maar een groot nadeel en dat is de prijs. Occasions bij merkdealers zijn verreweg het duurst. Het is ook afhankelijk wát je koopt. Als je een jong gebruikte Porsche Cayenne koopt die wat gebreken heeft, scheelt dat zo duizenden euro’s aan reparatiekosten. Maar je moet het geld wel degelijk ophoesten.

Wanneer moet ik een auto bij een merkdealer kopen?

Als je maximale zekerheid en service wilt hebben.

Tip: start bij de auto, niet bij de aanbieder!

Het mooie is, bij Marktplaats kun je terecht voor occasions van alle aanbieders. Start gewoon je zoektocht bij de auto die je wilt hebben en als je daar een goede kandidaat hebt geselecteerd komt stap 2.

Want waarom zou je de ideale auto in je zoekresultaten niet gaan bekijken omdat er bijvoorbeeld geen garantie te krijgen is bij een particulier? Vraag of je bijvoorbeeld een aankoopkeuring mag laten uitvoeren. Kijk dus online in het totale aanbod, zoals op Marktplaats en bepaal naar aanleiding van het aanbod bij welk type verkoper jij voor jouw nieuwe auto wilt gaan shoppen!