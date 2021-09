Dít is de goedkoopste Porsche 911 GT3 RS van Marktplaats

Minst dure is misschien een betere term, maar dít is hoe veel geld je ten minste kwijt bent aan een Porsche 911 GT3 RS op Marktplaats.

Gisteren vroeg collega @RubenPriest jullie wat je favoriete generatie 911 is. Het antwoord ‘996’ kwam niet belachelijk vaak voor. Ergens in de autocultuur blijkt de 996 niet de meest populaire generatie 911. Is dat terecht?

996

Niet perse. Vanaf de 993 zag je dat de Porsche 911 een beetje met zijn tijd mee ging en dus oogde de 993 een stuk moderner dan zijn voorganger, terwijl de iconische 911-lijnen bijna ongewijzigd op de 993 te vinden waren. De 996 is de eerste keer dat de 911 een wat modernere interpretatie is van de 911. Het is een drastisch andere auto dan wat we ooit hadden gezien en dat zag je bijvoorbeeld ook in de welbekende ‘spiegelei’ koplampen. Geen ronde koplampen op een 911, dan heb je lef! De 996 wordt trouwens wel mooi oud én de 996 was de auto waar misschien wel de leukste versie van de 911 in recente jaren begon. De GT3 RS.

GT3 RS

Een combinatie die we nog niet eerder zagen: Porsche pakte een GT3, de circuit-achtige versie van de 996, en veranderde hem in de meest circuitklare Porsche 911 die er is. Dat deden ze door de iconische 911-naam RennSport toe te voegen. De GT3 RS is te herkennen aan een nog grotere koolstofvezel achterspoiler, een rolkooi en een scala aan andere modificaties, waaronder een motor die geïnspireerd is op de 911 GT1. Het blok heeft een dry sump oliesysteem, wat ervoor zorgt dat de al lekker platte motor nog lager geplaatst kan worden. Bekend van de eerste generatie GT3 RS is het feit dat de kleurstelling een hommage is aan de ‘originele’ 2.7 Carrera RS. Je kon dus de lichtgewicht wielen en de streep op de zijkant in verschillende kleuren mee. Al gaat dat enkel om blauw en rood.

Goedkoopste Porsche GT3 RS op Marktplaats

Over tot de orde van de dag. Je zou zeggen dat een 996 GT3 RS een klassieker in wording is. Dan heb je het juist, want die dag is nog niet echt aangebroken. De goedkoopste Porsche GT3 RS op Marktplaats is namelijk ook de oudste: een 996. En wel deze uit 2004. De witte lak wordt bijgestaan door de streep en velgen in het rood, samen met trouwens de GT3 RS badge achterop. De auto ziet er verder prima uit: je zou kunnen zeggen dat dit de goedkoopste is omdat de rest zo duur is.

Volgens de advertentie is dit één van 683 exemplaren, wat hem exclusief maakt. Schakelen gaat uiteraard met de hand en iemand heeft slechts 32.650 km genoten van deze eerste generatie Porsche GT3 RS op Marktplaats. De vorige eigenaar kocht hem in 2007 en het doel lijkt vooral om hem netjes te houden, de auto heeft namelijk geen circuitverleden. Allemaal niet echt het recept voor een goedkope auto.

De goedkoopste Porsche 911 GT3 RS op Marktplaats is dan ook niet een goedkope auto, het is vooral een goedkope GT3 RS. Hij mag mee voor 160.000 euro. Interesse tonen doe je op de advertentie van de goedkoopste Porsche 911 GT3 RS op Marktplaats.