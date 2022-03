Grote plannen Stellantis gepresenteerd, waaronder elektrische Jeep

Wat de Stellantis plannen voor de komende jaren zijn? Leuk dat je het vraagt. Toevallig is dat net bekendgemaakt.

We kennen Stellantis aan deze kant van de plas natuurlijk van merken als Peugeot en Citroën. Aan de andere kant van de wereld is het concern bekend van de Jeeps en Rams van deze wereld. Op dit laatste, de Verenigde Staten dus, focussen we ons nu. Stellantis heeft grote plannen voor die kant van de plas bekendgemaakt.

Als eerste zijn er details omtrent de allereerste elektrische Jeep uit de doeken gedaan. Evenals een elektrische Ram die op het programma staat. Daarbij zijn concept plaatjes vrijgegeven van zo’n elektrische Jeep. Het uiterlijk is niet heel verrassend. Het is toevallig elektrisch, zo oogt het in elk geval. Deze EV moet begin 2023 op de markt komen volgens de huidige plannen. Een jaar later komt de eerste elektrische Ram 1500. Die moet het in de States gaan opnemen tegen de Ford F-150 Lightning, zijn belangrijkste concurrent.

In het langetermijnplan van Stellantis zegt het autoconcern de komende jaren 25 volledig elektrische auto’s te willen lanceren in Amerika. Ook zetten ze in op waterstoftechnologie en moet er een verschuiving plaatsvinden van offline naar online verkoop. Niet een ouderwets bezoekje aan de dealer, maar gewoon online een auto bestellen. Tegen 2030 wil het concern dat 30 procent van de verkopen via online kanalen hebben plaatsgevonden. Dit alles is samengevat in een groot plan dat Dare Forward 2030 heet. Oftewel, wat Stellantis voor de komende acht jaar van plan is dus.

Het strategische plan is samengevat in een video van nog geen vier minuten. Kijktip: pak er een bakje koffie bij. De voice-over in combinatie met de muziek kan je wat slaperig maken.

Stellantis plannen