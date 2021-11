Afgelopen nacht 2.500.000 kilo zout gestrooid

Dat is geen flauwe actie. Maar liefst 2.500.000 kilo zout is er de afgelopen nacht op Neerlands wegen gestrooid.

We kunnen het aan de inmiddels traditionele stijgende covid-besmettingen zien dat de winter eraan komt. De temperatuur daalt en mensen raken eerder verkouden. Waar de overheid zijn handen vol heeft om de veiligheid van de burgers te garanderend met een virus, lukt dat uitstekend qua veiligheid op de weg.

2.500.000 kilo zout

Er is namelijk de afgelopen nacht voor 2.500.000 kilo zout op de weg gestrooid. Dat zegt Michiel Severin van Infoplaza. Het was een preventieve actie. De temperatuur lag gisteren zo rond de 3 graden en daalde licht onder het vriespunt. Dat klinkt niet zo extreem, maar het is wel degelijk gevaarlijk.

Juist omdat het schommelde, had je op sommige plaatsen voldoende grip en op sommige plaatsen totaal geen grip. Hierdoor kon je als bestuurder plotseling worden verrast. Sterker nog, de meeste ongevallen waren in het westen, waar de temperatuur rond het vriespunt schommelde. Daar waar het kouder was (oosten, noorden) reed men dus al wat rustiger.

Lage temperaturen

Met name voor het begin van deze dag was het zout erg belangrijk. Naast de lage temperaturen was er, afhankelijk van het gebied, de nodige neerslag. Gelukkig was de gladheid vanmorgen van korte duur. Wel gebeurden er helaas de nodige ongelukken. Dat komt met name omdat het de eerste gladheid van het jaar is. Veel automobilisten moeten wennen aan de andere omstandigheden.

De komende week zullen de omstandigheden gelukkig weer ietsje beter zijn. De temperatuur zal namelijk stijgen tot zo’n 9 graden. Meer strooiacties zijn deze week dan ook niet gepland.

Via: ANP.

