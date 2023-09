Grote staking bij Amerikaanse autofabrieken

Duizenden werknemers staken bij Amerikaanse autofabrieken.

Niet alleen Hollywood legt het werk neer. Ook duizenden werknemers van drie grote autofabrikanten in de Verenigde Staten weigeren arbeid te verrichten. Het gaat hier om zo’n 13.000 arbeiders, werkzaam in autofabrieken van Ford, General Motors (GM) en Stellantis.

Staking in Amerika

Ze eisen een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden. Doelstelling is een loonsverhoging van 36 procent, uitgesmeerd over een periode van vier jaar. Via de vakbond hopen ze dit af te kunnen dwingen. De United Auto Workers (UAW) steunt de actie. Dit is de Amerikaanse vakbond voor werknemers in de auto-industrie. De vakbond vertegenwoordigt bijna 150.000 arbeiders.

Big Three

De staking is groot nieuws in de Verenigde Staten. Misschien klinkt 13.000 stakende werknemers niet als een enorm grote groep. Het is echter voor het eerst in de geschiedenis van de vakbond dat er gelijktijdig gestaakt wordt bij de drie grote autogiganten in de Verenigde Staten. Namelijk Ford, General Motors (GM) en Stellantis. Oftewel, The Big Three. Laatstgenoemde was voorheen uiteraard bekend als Fiat Chrysler Automobiles en gaat in dit geval om onder fabrieken van Chrysler. Niet te verwarren met bijvoorbeeld het Europese Peugeot of Citroën.

De drie autogiganten weigeren voorlopig aan de eisen te voldoen. Tot nu toe hebben Ford en General Motors een loonsverhoging van 20 procent aangeboden. Stellantis is wat voorzichtiger met een aanbod van 17,5 procent. Het komt echter niet in de buurt van de eis van 36 procent loonsverhoging.

Staking officieel begonnen

De staking werd al aangekondigd en is nu echt begonnen. In de dagen in aanloop naar de staking maakte de vakbond al de eisen bekend. Er kwam echter niets voort uit de gevoerden gesprekken met de autogiganten. De volgende stap is het werk daadwerkelijk neerleggen in de hoop op betere arbeidsvoorwaarden. Hoelang de staking gaat duren is niet bekend.