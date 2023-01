Een verbod op de verkoop van elektrische auto’s?!

De omgekeerde wereld. Een verbod op de verkoop van de elektrische auto.

Hier in Europa is de transitie volop in werking gezet. Mede door de agenda van de EU worden autofabrikanten verplicht zo snel mogelijk alleen nog maar elektrische auto’s in het gamma te hebben. Sommige merken maken de komende 6 jaar al de overstap naar volledig elektrisch. In 2035 is het de bedoeling dat je enkel en alleen nog maar een nieuwe EV kunt kopen.

Niet alleen in bij ons is er een dergelijke ambitie. Ook in de Verenigde Staten hoor je vergelijkbare geluiden. Echter is het daar heel anders geregeld. Daar kijken ze zaken per staat aan. En wie er aan de knoppen zit per staat verschilt nogal. Californië is bijvoorbeeld zo’n staat waar ze zo snel mogelijk overstappen op volledig elektrisch. Laten ze daar in de staat Wyoming nu van gruwelen.

Verbod op verkoop elektrische auto

Amerika zou Amerika niet zijn als hier een bijzonder verhaal aan vastzit. Er is een wetsvoorstel gemaakt in Wyoming om per 2035 een verbod in te stellen op de verkoop van elektrische auto’s. Inderdaad dat lees je goed, de omgekeerde wereld dus. De senatoren in de staat moeten er maar niks van hebben en vinden dat de inwoners in auto’s op fossiele brandstoffen moeten rijden.

De nieuwe wet is bedacht om de olie- en gasindustrie te beschermen. Het is een belangrijke bron van inkomsten voor de Amerikaanse staat Wyoming. De komst van de elektrische auto zou de lokale economie hard raken, aldus de beleidsmakers. Of een dergelijk verbod op de verkoop van een elektrische auto er echt gaat komen is nog maar de vraag. Maar er zijn gekkere dingen gebeurd in de Verenigde Staten. (via NBC15)