Gratis Formule 1 voor nieuwe klanten KPN

Heb je al een abonnement van KPN? Dan vis je achter het net. Alleen nieuwe klanten van KPN komen in aanmerking voor gratis Formule 1. Er is wel een korting, net als bij VodafoneZiggo.

Soms is het geklaag dat nieuwe klanten betere deals krijgen dan trouwe bestaande klanten die al jaren een abonnement hebben bij een provider. In dat kader heeft KPN er ook zo’n eentje. Het telecom- en netwerkbedrijf heeft een nieuwe deal aangekondigd. Nieuwe klanten bij KPN kunnen het komende jaar gratis naar Formule 1 kijken. Dat doet het bedrijf in samenwering met Viaplay van Nordic Entertainment Group (NENT). Overigens heeft Ziggo ook een samenwerking met NENT, waardoor de F1 toch nog verbonden blijft aan de zender waar je de afgelopen jaren hebt kunnen kijken naar live F1-races.

Formule 1 via KPN of VodafoneZiggo

Het zit zo. Vanaf aankomend seizoen verloopt het live kijken naar een Formule 1 Grand Prix onder andere via een abonnement op Viaplay. Dat kost je € 13,99 per maand. VodafoneZiggo, maar ook KPN, kunnen echter klanten bedienen met een pakket die toegang geeft tot Viaplay. Gratis, of met korting. Nieuwe klanten bij KPN krijgen gratis toegang tot Viaplay voor een jaar, terwijl bestaande klanten een korting krijgen van vier euro per maand. Via KPN kost Viaplay voor bestaande klanten dus € 9,99 per maand. De korting kan nog verder oplopen tot € 5 per maand als je bij KPN zowel een mobiel als vast internet abonnement gebruikt.

VodafoneZiggo kan natuurlijk niet achterblijven en volgt KPN met deze actie als het gaat om de korting. Klanten van Ziggo krijgen eveneens een korting van vier euro en betalen dus ook € 9,99 per maand. Nog even een opsomming voor de duidelijkheid:

KPN: jaar lang gratis ViaPlay nieuwe klanten, bestaande klanten € 9,99 per maand voor één seizoen. Daarna € 13,99 per maand

VodafoneZiggo: eerste vier maanden € 20. Daarna € 9,99 per maand

F1 TV Pro

Als je geen zin hebt om over te stappen naar KPN, of al bij KPN zit, kun je beter een abonnement nemen op F1 TV. Een jaarabonnement op F1 TV Pro kost € 64,99 (€ 5,42 per maand) en is daarmee goedkoper dan ViaPlay.