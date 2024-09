GT3 Touring vult garage van Zuid-Hollandse villa

Heel veel ruimte voor de GT3 Touring in deze garage is er niet.

Een auto die je elke dag kunt rijden, maar ook op het circuit zijn mannetje staat als dat nodig is. Wat een droomapparaat is de Porsche 911 GT3, in dit specifieke geval een 992 GT3. Als je ook nog droomt van een villa in Zuid-Holland is je leven compleet, want op de foto zien we deze zaken in één.

De GT3 zal je er zelf bij moeten komen, die neemt de huidige bewoner mee naar zijn volgende optrekje. Maar misschien kun je met wat creatief onderhandelen de GT3 Touring bij dit huis plus garage erbij fixen. Staan ze toch gek te kijken bij de notaris denk ik. Not your average koopcontract!

Waar we naar kijken is een vrijstaande villa in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek. Als je van voetballen houdt en graag een praatje maakt bij de supermarkt is dit een ideale plek. Meerdere oud-voetballers en trainers wonen er. Dat zeg ik niet, dat zegt Wikipedia.

De villa komt uit 2002 en is mooi afgesloten met een hek. Op op de oprit kunnen meerdere auto’s worden geparkeerd. Er is ook een dubbele garage, waar in dit geval dus die Porsche 992 GT3 Touring slaapt. En een motorfiets en wat fietsen. Als je de tweewielers wegdenkt kan er nog een auto geparkeerd worden. De garage is sowieso het aantrekkelijkste aan deze woning. Een zwembad moet je er bijvoorbeeld zelf bij verzinnen.

De inrichting is lekker strak, met een vrij Amerikaanse ingang. Twee trappen brengen je naar de bovenverdieping. Kan je menig MTV Cribs-aflevering naspelen, want hoe vaak we dat wel op tv gezien hebben bij de zoveelste beroemde acteur of rapper..

Voor 2,49 miljoen euro mag jij jezelf eigenaar noemen van dit optrekje. Meer foto’s koekeloeren doe je op Funda.