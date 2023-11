Dit zijn 5 heerlijk groene Porsches 992!

De ene groene Porsche 992 is de andere niet, zo bewijst dit overzichtje.

Als de baas niet meekijkt, wil het nog weleens voorkomen dat we een van de vele configurators aanslingeren. Vervolgens gaan we dan een uur van de baas zijn tijd steken in het samenstellen van de ideale variant van de betreffende auto. En als het gaat om een Porsche, hebben we een paar uurtjes langer nodig.

Persoonlijk zou ik kiezen voor een handgeschakelde Carrera S met Carrera Exllcusive Design velgen, Underberggroen (non-metallic) met het Heritage Design Classic interieur:

Vaak wordt gezegd dat men allemaal hetzelfde configureert en tot op zekere hoogte klopt dat ook wel, maar er zijn alsnog zat sportwagens op een hele bijzondere manier uitgevoerd. In dit geval kijken we naar enkele – zeker niet alle – groene 911’s van de 992-generatie op Autoblog Spots:

We beginnen met mintgroen, een heel erg lichte tint. Dat wit van het Duitse kentekenplaat staat er geweldig bij. Je zou bijna overwegen om de velgen in het wit uit te voeren. Naast de bijzondere kleur is ook alles in het Mintgroen gespoten. Zo zijn de spiegelvoeten óók in kleur (dat is standaard niet het geval) en de voorspoiler/bumperstuk ook. Het geeft de 911 een heerlijke old school-vibe.

Het is een van de duurste Porsches die je nieuw kunt kopen, deze uitvoering. Gelukkig zit er al een hoop standaard op, zoals dikke wielen, leren bekleding en metallic lak. Maar het kan natuurlijk zijn dat je iets bijzonders wilt, daar je 350 mille uitgeeft aan een speciale 911. In dit geval is er gekozen voor Irishgroen. De combinatie met het natuurlederen interieur en de Burmester-geluidsinstalltie maken het af. Zet maar voor de deur!

In plaats van diep donkergroen, kun je ook voor een lichtere tint kiezen voordat het ‘Kermit de Kikker’-groen is. In dit geval is Natolive een geweldige tint. Op deze 911 GT3 RS ziet het er geweldig uit. Het is sowieso een heel erg bijzondere specificatie, met het Weissach-pakket, keramische remschijven, carbon dak en spiegelkappen en zwarte wielen. De remklauwen, gordels en stiksels zijn geel. Toffe combi!

Een 992 TP is meestal een vrij sober doch chic uitgevoerde auto en in het groen al helemaal. Maar dat hoeft natuurlijk niet! je kan ook voor het ‘Touring pakket exterieur zwart’ kiezen. En als je dan zwarte velgen kiest en een lekker fel kleurtje, dan heb je ineens iets heel erg bijzonders. Het lijkt heel erg op Willowgroen, maar we houden een kleine slag om de arm, daar Porsche tien van dit soorten tinten heeft.

En dan sluiten we af met een wel heel erg bijzondere heerlijk groene 992, een heuse Sport Classic! De introductiekleur is grijs (Sport Classic-grijs) en je kon ‘m af fabriek ook in het blauw krijgen. Een afwijkende kleur is zeer lastig. Het is niet zo dat elke klant een speciale kleur kan bestellen. Er zijn een beperkt aantal ‘slots’ voor PTS-kleuren. Dus je bent een bijzonder persoon dat je 10 mille mag betalen voor een auto van 350.000 euro. In dit geval ziet het er geweldig uit. In dit geval staat Smyrnagroen geweldig.

Mocht je geen zin hebben om een PTS-kleur te bestellen, in veel gevallen is Avonturingroen (zoals de Autoblog Vakantieauto van het Jaar) gewoon een normale metallic lak-optie

