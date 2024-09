Nederland is twee gele gelimiteerde Ferrari’s rijker

In augustus zijn er weer een aantal bijzonder dikke Ferrari’s op Nederlands kenteken verschenen.

In 2003 introduceerde Ferrari de Challenge Stradale, een competitieversie van de 360 Modena die nog wel geschikt was voor de openbare weg. Hiermee sloeg Ferrari een nieuwe en succesvolle weg in, namelijk door van bijna elk model een extremere versie te maken met meer vermogen, een opvallender uiterlijk, soms met een gelimiteerde oplage en eigenlijk altijd met een zeer stevig prijskaartje. Dat laatste maakte toch niet uit, de meeste modellen waren al uitverkocht voordat ze daadwerkelijk in productie gingen.

Ferrari F12tdf

Van de F12berlinetta, die geproduceerd werd tussen 2012 en 2017, werd ook een speciale versie gemaakt. Deze kreeg de naam F12tdf, waarbij ‘tdf’ staat voor Tour de France. En nee, het gaat niet om de wielrenners, maar om de Franse autorace die een beetje vergelijkbaar was met de Italiaanse Mille Miglia en waar Ferrari ook zeer regelmatig won.

Met een gelimiteerde oplage van 799 stuks is de F12tdf een zeldzaam model waarbij de prijzen rond een miljoen euro liggen. Gelukkig zijn er Nederlanders die dit kunnen en willen betalen en zo is er in augustus opnieuw een F12tdf op Nederlands kenteken verschenen. Daarmee staan er nu acht stuks op gele platen.

De nieuwste aanwinst betreft een exemplaar uit 2016 met een speciale drielaagse gele lak genaamd Giallo Triplo Strato. In 2019 stond de auto te koop in het zuiden van Duitsland voor een prijsje van €838.400 en vervolgens heeft de auto een eigenaar in de omgeving van Rome gekregen. Nu is het zonnige Italië dus verruild voor het minder zonnige Nederland, maar gelukkig heeft de nieuwe eigenaar er al goed gebruik van gemaakt, want hij heeft bijvoorbeeld al direct deelgenomen aan de Tour de Mestreech in de omgeving van, je raadt het al, Maastricht.

Ferrari 812 GTS Novitec N-Largo

Een F12tdf kan dus gezien worden als een extreme versie van de F12berlinetta. Toch kun je altijd nog een stapje extremer gaan. Een mooi voorbeeld (nou ja, niet iedereen vindt ze mooi) zijn de creaties van Novitec. En in dit geval een N-Largo, gebaseerd op een Ferrari 812 GTS. Slechts 18 stuks zijn er gemaakt, waarvan er eentje sinds begin 2022 op Nederlands kenteken staat. In augustus is daar een tweede bijgekomen, een exemplaar in Giallo Modena. Mocht je dit jaar of vorig jaar naar IAMS zijn geweest, dan heb je de auto daar vast wel gezien. Bovendien heeft Wouter in juli een video opgenomen met deze Novitec 812 (toen nog zonder Nederlands kenteken):

Volgens de RDW is de geregistreerde catalogusprijs trouwens €539.780, maar dat was nog voordat de auto door Novitec onderhanden is genomen. De vraagprijs van VDM Cars was op een gegeven moment €779.900, maar dat was met Duitse BTW (19% i.p.v. 21% in Nederland) en nog zonder de beruchte BPM. Ga maar rekenen.

Ferrari 488 Pista

Foto: Wim Prins

Hoewel de Pista ook een speciale uitvoering is van de 488 GTB, betreft het geen model met een gelimiteerde oplage. Ondertussen hebben ruim 4.200 exemplaren de fabriek in Maranello verlaten en staan er 34 op Nederlands kenteken. De meest recente toevoeging is een prachtige 488 Pista uitgevoerd in Rosso Magma die recent bij Wim Prins te koop stond voor €485.000.

Ferrari Purosangue

We schreven het al eerder, de Purosangues gaan als warme broodjes over de toonbank. Op 1 augustus stonden er 11 op Nederlands kenteken, op 1 september zaten we alweer op 17. Zes exemplaren erbij, waarvan drie volledig nieuw. En dat met een gemiddelde nieuwprijs van €658.759! Prijzige warme broodjes dus.

Overige Ferrari’s

Foto: Edvar van Daalen

Natuurlijk willen we ook nog even kijken naar de andere Ferrari’s die in augustus een nieuw kenteken ontvangen hebben. Zo zien we, naast de drie Purosangue’s, nog acht andere volledig nieuwe Ferrari’s verschijnen: 3x SF90 Spider (waaronder één met het Assetto Fiorano pakket), 2x Roma Spider, 2x 296 GTS en een 296 GTB.

Vanuit de import kwamen er drie Ferrari’s met een V12 op Nederlands kenteken. Het ging om een grijze 550 Maranello, een zwarte 599 GTB Fiorano en een grijze 812 GTS.

Om het lijstje nog even compleet te maken, hierbij nog even de V8’s: zwarte 308 GTB QV, rode Mondial t Cabriolet, gele F355 GTS, grijze F430, grijze 488 GTB, 2x 488 Spider (grijs en zwart), rode F8 Spider, rode California, rode Portofino, blauwe Portofino M, blauwe Roma Spider en tenslotte nog een blauwe SF90 Spider. Een mooi lijstje dus!

Lamborghini

Vier volledige nieuwe Lambo’s werden in augustus op kenteken gezet, allemaal van het type Urus. Tweemaal een Urus S en tweemaal een Urus Performante.

Bij de geïmporteerde exemplaren troffen we gelukkig iets meer variatie aan. Opnieuw wat exemplaren van de Urus (2x Urus S en 1x Performante), maar ook zien we drie verschillende Huracáns: een gele EVO Spyder, een paarse STO en een groene Tecnica.

De topper van de maand is toch wel een blauwe Aventador LP770-4 SVJ uit 2019. De prachtige kleur heeft de naam Blu Sideris en voorheen heeft dit specifieke exemplaar lekker rondgereden op de Spaanse wegen.

Van de SVJ stonden er op 1 september trouwens acht op Nederlands kenteken, plus nog eens negen exemplaren van de SVJ Roadster. Het totaal aantal Aventadors op gele platen komt uit op 79 stuks.

Maserati

Dertien Maserati’s werden in augustus van verse gele platen voorzien, maar geen enkele daarvan was volledig nieuw! De oudste is een Biturbo uit 1988 die oorspronkelijk gemaakt is voor de Italiaanse markt, aangezien er een 1.996 cc V6 aanwezig is met 187 pk, in plaats van een 2.491 cc V6.

Uit deze eeuw komen we volgens 3x Quattroporte tegen, 2x Ghibli, 2x Grecale, 2x Levante, 2x GranTurismo en tenslotte een GranSport Spyder. De duurste uit dit rijtje is een GranTurismo Trofeo uit april 2024, met 550 PK en een nieuwprijs van €295.264.

Dit is een bijdrage van Edvar van Daalen.

