Wel de lusten, niet de aandacht? De Porsche 992 GT3 Touring probeert het voor elkaar te krijgen in deze rijtest.

De GT3 Touring is toch wel het lekkerste pakket wat Porsche op dit moment te bieden heeft met de 911 992. Een atmosferische 4.0-liter boxer zescilinder motor die er 510 paarden uitstampt. En dat alles enigszins bescheiden zonder die enorme achtervleugel zoals bij een gewone GT3.

Anoniem, nee dat zal je voor de kenner niet zijn. Maar een willekeurige voorbijganger zal er vast niet veel meer in zien dan een ‘dikke’ Porsche 911. De grijze kleur helpt daar zeker bij, zoals onze Porsche 992 GT3 Touring voor de rijtest. Wat onze testauto ook had was een handgeschakelde zesversnellingsbak. Dat is inderdaad een andere bak in vergelijking met de Carrera-modellen, die zeven verzetten hebben. Het heeft iets magisch. De PDK automaat is uiteraard ook leverbaar op de GT3 Touring.

De naald oplaten lopen tot 9.000 toeren per minuut en zelf het verzet in de volgende versnelling rammen. Vervolgens begint de pret weer overnieuw. Helemaal alleen sta je er niet voor. Zo geeft de GT3 Touring met handbak automatisch tussengas met het terugschakelen. Dit kun je overigens uitschakelen, mocht je het gewoon zelf willen doen. In minder dan vier seconden zit de Touring op de 100, met een topsnelheid van 320 km/u.

Porsche 992 GT3 Touring rijtest prijs

De pret stopt als je naar het prijskaartje kijkt. Die begint bij 238.800 euro. Zoals we van Porsche gewend zijn kun je aardig losgaan in de configurator. Onze testauto was bijvoorbeeld 279.740 euro schoon aan de haak. Heel leuk, maar ook heel prijzig speelgoed. Zo’n GT3 Touring.