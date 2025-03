Guenther Steiner vindt FIA-regels omtrent vloeken helemaal fu@#$*&ft

Gelukkig vloekt Guenther Steiner zelf nooit. Of wacht…

Het was een van de meest kleurrijke figuren in de Formule 1 van de afgelopen jaren; Guenther Steiner. De Italiaan met een Duits accent die jarenlang het team van Haas onder zijn hoede had. En een cultheld werd dankzij de Netflix-serie Drive to survive.

Steevast als zijn coureurs het weer verklootten mocht hij team-eigenaar gene Haas inlichten en dat deed hij met verve. En met de nodige f*cks en sh*ts, want Guenther Steiner nam geen blad voor de mond. En dus is het niet gek dat hij de nieuwe FIA-regels omtrent vloeken helemaal k*t vindt…

Guenther Steiner vindt FIA-regels helemaal k*t

Steiner zegt in een interview waar Racingnews365 over schrijft dat de FIA er niet zo’n groot probleem van moet maken en al helemaal niet met -in zijn ogen- belachelijke straffen moet komen. Je weet wel, minimaal 40.000 euro boete voor een scheldende Formule 1-coureur en zelfs een schorsing van een maand behoort tot de mogelijkheden.

Volgens Steiner is de Formule 1 een sport van emotie. Hij zegt dat je van een coureur die met 300+ op de teller door een ander wordt afgesneden niet kunt verwachten dat hij zegt “hela, schavuit met je onbesuisde weggedrag, zou je deze voorwaar abjecte en onrechtmatige manoeuvre in de toekomst achterwege kunnen laten?”.

Nee, zegt Guenther. Zo’n man zegt met alle adrenaline in zijn lijf gewoon keihard waar het op staat en dat hij dus ‘f*cking afgesneden wordt. Als ze een probleem hebben met vloeken zou de FIA gewoon moeten vragen of ze dat tijdens interviews of de persconferentie niet meer willen doen. probleem opgelost.

En weet je? Wij zijn het met Guenther Steiner eens. Wat boeit het nou of iemand vloekt. Is in elk geval veel minder erg dan bijvoorbeeld seksisme of pestgedrag. Om maar iets te noemen…