Zeg eens, wat was de hoogste rekening die je van de garage kreeg?

De hoogste rekening die je van de garage kreeg. Wij zijn benieuwd.

Autorijden is een dure hobby, daar kunnen we kort over zijn. Je betaalt je scheel aan benzine, wegenbelasting, ruitenwisservloeistof, olie en eventuele boetes. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten die de garage rekent om je auto te onderhouden. Die kunnen namelijk flink uit de hand lopen.

Hier op de redactie kunnen we er over meepraten. We zijn namelijk allemaal liefhebbers en willen dat onze auto’s zo goed mogelijk zijn. En daarvoor tasten we met alle plezier diep in de buidel. Of nou ja, met alle plezier niet. Maar we doen het wel.

En wij zijn benieuwd naar de hoogste rekening die jij ooit van de garage kreeg.

Wat was je hoogste garage rekening ooit?

Ik was recent aan de beurt met een flinke rekening van de garage. Ik heb sinds een paar maanden een BMW Z4 sDrive 35i en ondanks dat de garage waar ik hem kocht zei dat het een goede auto was, moest er toch het een en ander aan gebeuren. Zeg ik met gevoel voor understatement. Want zo goed was hij dus niet, meneer de verkopert….

Wat allemaal precies doe ik later uit de doeken als ik een nieuwe update schrijf van deze BMW in de Autoblog Garage, Maar als ik zeg dat er onder meer twee nieuwe turbo’s, lagerschalen, radiator, schijven en blokken, banden, slangen, rubbers en pakkingen op zijn gezet, weet je dat het geen kleine klus was.

En dat was het ook niet, bleek ook uit de rekening die de garage me opstuurde. Hoeveel het was zeg ik nu ook nog niet, maar ik kon er met gemak twee van deze klassieke Honda-brommers van kopen. Ruim, want we waren er voor dat bedrag nog lang niet…

Ja, het was een dure grap, maar de auto rijdt oprecht alsof hij net uit de fabriek gerold is. Dat bezorgt me elke keer dat ik instap en de motor start een enorme glimlach op mijn gezicht. En kwaliteit kost nou eenmaal wat, weet ik inmiddels uit ervaring. Kortom, het was het me allemaal waard.

Maar goed, dat was de hoogste rekening die ik ooit van de garage heb gekregen, maar daar gaat het niet om. We zijn heel benieuwd wat die van jou was. En waarvoor je het diepste in de buidel hebt moeten tasten. En was dat het allemaal waard, of voelde je je wellicht in het pak genaaid.

Laat het ons weten in de comments!