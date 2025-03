Mercedes komt met een hele rits aan nieuwe busjes

Nieuwe elektrische busjes van Mercedes om precies te zijn.

Ondanks dat het stroomnet hartstikke vol zit en het 195 miljard kost om het dusdanig aan te passen dat iedereen het zonder problemen kan gebruiken, kondigt Mercedes een rits nieuwe elektrische busjes aan.

Die noemen ze de ‘Vision V’ en naar goed gebruik bij Mercedes is alles waar Vision voorstaan een concept. Daarmee peilen ze een beetje de reacties van de potentiële kopers en weten ze of er wel vraag is naar hun product. Precies zoals ze niet gedaan hebben met de nieuwe AMG C63, die mijn zijn lullige 4-pittertje derhalve ook door vrijwel niemand wordt gekocht. Doch dit geheel terzijde.

Maar goed. Een hele rits nieuwe elektrische busjes dus. Vertel meer, desnoods betalen we bij, zou Bert Visscher zeggen…

Mercedes komt met rits aan nieuwe busjes

Het niet zo ronkende persbericht spreekt van een nieuw platform dat luistert naar de naam Van Electric Architecture, of kort gezegd VAN.EA. Vanaf 2026 bepaalt dat modulaire, flexibele en schaalbare platform de koers voor een compleet nieuw bedrijfswagentijdperk. Het toekomstige modellengamma varieert van entry-level MPV’s en exclusieve VIP-shuttles tot luxueuze limousines met een enorme hoeveelheid ruimte. Aldus het persbericht, dat ik niet kon laten toch even te citeren.

Verder had ik heel graag meer verteld. Dat er bijvoorbeeld een 6-wielige elektrische pick-up komt, op basis van een Vito V6, maar dat gaat op basis van de beschikbare informatie niet gebeuren. Ook komt er voor zover bekend geen Brabus-versie van die nieuwe elektrische Mercedes en over een Maybach wordt ook met geen woord gerept.

Het enige dat we zeker weten is dat er meer info volgt in april van dit jaar. En de snelle rekenaar weet dat dit dus al over 29 dagen kan zijn. Maar het kan ook 59 dagen duren. Met andere woorden, wordt vervolgd en we zien dan wel weer hoe de elektrische busjes van Mercedes eruit komen te zien.