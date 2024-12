Max Verstappen helemaal klaar met FIA na nieuwe straf

Max Verstappen heeft genoeg van de FIA na zijn laatste straf.

Max Emilian Verstappen heeft ontzettend veel succes in de koningsklasse van de autosport. Hij wordt algemeen gezien als de beste, is inmiddels viervoudig kampioen en verdient er ook nog een aardige boterham aan. Toch heeft de Nederlander het regelmatig over een vroeg pensioen. Velen kunnen niet voorstellen dat MV1 de ultieme droombaan opgeeft. Maar misschien is de eindeloze wrevel met de politiemannetjes van de FIA wel een van de redenen dat Max’ energie weggezogen wordt door de grind.

Gisteren na de kwalificatie moest Verstappen zich opnieuw melden bij de stewards vanwege het blokkeren van George Russell. Collega @loek heeft jullie al het resultaat laten weten vanochtend. VER moet een plekje inleveren en krijgt een strafpunt op zijn licentie. Max was zich van geen kwaad bewust en uitte zich verbaasd dat hij zich überhaupt moest melden. Voor hem kwam de straf dan ook als een nare verrassing. Max tracht er weinig woorden aan vuil te maken, maar geeft wel aan dat hij er helemaal klaar mee is:

We reden gewoon allemaal langzaam. Ik weet niet wat ik anders had kunnen doen. Het feit dat ik me moest melden vind ik al raar. Anders ga ik de volgende keer ook maar vol gas rijden en doen alsof ik ga crashen. Hij had moeten remmen. Ik remde. De auto’s voor me remden ook gewoon. En ik wil hun niet naaien. Ik ben eerlijk gezegd een beetje klaar met dit alles aan het einde van het seizoen.

Onder de stewards dit weekend was ook weer Garry Connolly, waar Max al sinds mensenheugenis geen goede verstandhouding heeft. Ook over ondere onderwerpen als de wissel van de McLaren-coureurs in de Sprint en de titelstrijd bij de constructeurs had Max weinig te zeggen. Het boeit ‘m allemaal niet meer, liet hij weten. Max lijkt er dus een beetje doorheen te zitten na weer een spannend jaar. Onze held is ook maar een mens. De test na de race in Abu Dhabi laat MV1 sowieso gaan. Maar het zou ons niet verbazen als hij niet naar het FIA gala gaat in Rwanda. Waarvan akte.