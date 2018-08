Gumball 2018: auto’s niet aangekomen, deelnemers boos

Logistiek drama.

Niets is vervelender dan je bagage kwijtraken bij aankomst op de bestemming na een vlucht. Zoiets vergelijkbaars is gebeurd tijdens de Gumball 3000. Gisteren kwam de groep aan in Osaka, Japan na een vlucht vanuit Italië. Het was de bedoeling dat diverse deelnemers zowel de Europese als het Japanse gedeelte in dezelfde auto reden. Voor sommigen gaat dit mogelijk niet gebeuren.

Er is iets misgegaan in het transport. Zo’n 13 tot 15 auto’s zijn in Italië achtergebleven en hebben niet de vlucht kunnen maken naar Japan. Onder meer Team Afrojack moet de Ferrari 812 Superfast van Josh Cartu in het Aziatische land missen, zo laat Jeroen van den Berg weten op sociale media. De DJ zelf heeft overigens alleen het Europese gedeelte meegemaakt. Terwijl de groep de komende dagen van Osaka naar Tokio gaat rijden, draait Nick plaatjes elders op de wereld. Ook het Nederlandse Team Interception met de politie Audi RS 6 Avant is de dupe. De Audi is in Italië achtergebleven en het team heeft een Porsche Panamera Turbo gehuurd in Japan om de rally uit te rijden.

Door de logistieke problemen heeft de Gumball tevens andere maatregelen moeten nemen. De organisatie heeft bijvoorbeeld de geplande trackday deels geannuleerd. Dit tot ongenoegen van diverse deelnemers. De Belgische ondernemer POG laat op sociale media weten teleurgesteld te zijn, aangezien hij er erg naar uitkeek om op een Japans circuit te rijden met zijn Lamborghini Huracán Performante Spyder, die overigens wél is aangekomen in Osaka.

Je kunt je zo voorstellen dat deelnemers balen en ietwat pissig zijn. Voor een ‘toegangskaartje’ met een bedrag van dik 65 mille mag je top notch verwachten. Echter is dit een issue waar ook de organisatie van Gumball weinig aan kan doen. De gedupeerde deelnemers moeten met een andere auto de rally uitrijden. Nu hopen dat er geen belangrijke bagage is achtergebleven in de eigen auto’s..

UPDATE: Een deelnemer aan de Gumball liet ons weten dat het een gevalletje ‘eigen schuld is’. Zo had de organisatie diverse malen gecommuniceerd dat de auto’s minder dan een kwart tank brandstof moesten hebben. Was er meer brandstof aanwezig, dan zou de auto niet worden meegenomen in verband met veiligheid en regelgeving. Jeroen van den Berg stelt echter dat het transportbedrijf deelnemers niet goed genoeg heeft gewaarschuwd en dat het mede daarom is misgegaan.

Fotocredit: Shmee150 via Instagram