Gumball: Afrojack ruilt beschadigde Lambo Aventador SV om

Na één dag rijden was Team Afrojack klaar met de Lamborghini.

Twee jaar geleden reed Team Afrojack de rally per Lamborghini Aventador Superveloce en een Bentley Bentayga. Na de rally klaagden zowel Nick als Jeroen over de Lambo. De Aventador is zo’n auto die het geweldig doet op foto’s en video’s, maar in de praktijk is het een échte supercar. Met andere woorden: verschrikkelijk. De zitpositie is niet lekker, het zicht rondom is alles behalve prettig, om nog maar te zwijgen over de automaat die bij elk verzet een klap in je rug geeft. Leuk voor een zondagmiddag, een pijn voor een toer van duizenden kilometers.

Het is dan ook niet zo vreemd dat de Lambo vorig jaar thuis mocht blijven. Een Ferrari 488 Spider kwam ervoor in de plaats, vergezeld met twee Audi’s wanneer wat meer comfort gewenst was. Dit jaar werd de Lamborghini weer van stal gehaald. Dezelfde Superveloce als twee jaar geleden. De poging was van korte duur, want na één dag rijden moet de Lambo weg. “Die Lambo zat echt Superkut”, om ene J. van den Berg te quoten.

De Aventador Superveloce raakte bovendien beschadigd tijdens de eerste rit. De karavaan vertrok gisteren van Londen naar Chantilly, met een korte stop in Parijs. Bij de Eurotunnel ging het mis. Tijdens het boarden raakte drie van de vier velgen beschadigd.

Vandaag staat een rit van 900 kilometer naar Milaan op het programma. Afrojack heeft zijn Aventador ingeruild voor een kersverse Ferrari 812 Superfast. Daarmee bestaat het team dit jaar uit twee exemplaren van het V12-monster uit Maranello en een Audi RS 6 Avant als support car. Vanwege de overhaaste beslissing heeft de Ferrari geen wrap. Enkel de sponsorstickers van de Gumball prijken op de Ferrari. Met 800 pk en enkel achterwielaandrijving kan de 812 Superfast een tricky speelkameraadje zijn. Nu hopen dat droog en zonnig blijft..

Fotocredit: thehomelessguy en Afrojack op Instagram